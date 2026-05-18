Financial Times: Распространение смартфонов и интернета ускорило падение рождаемости.

Так, во Франции и Польше показатели рождаемости оставались в целом стабильными в начале 2000-х годов, но начали резко снижаться после 2009 года, в Мексике, Марокко и Индонезии аналогичное снижение началось примерно в 2012 году, а в Гане, Нигерии и Сенегале — с 2013 по 2015 год, пишет theins.ru со ссылкой на ft.com

Во всех случаях резкое снижение рождаемости совпало с резким ростом популярности в этих странах Google-запросов о мобильных приложениях, что свидетельствует о распространении смартфонов. В более раннем исследовании Натан Хадсон и Эрнан Москосо-Боедо из Университета Цинциннати выяснили, что рождаемость в США и Великобритании сократилась раньше и сильнее в тех районах, где раньше появился высокоскоростной мобильный интернет 4G. Кроме того, во всех этих странах рождаемость заметнее снизилась в молодых возрастных группах, которые пользуются гаджетами чаще.

Аналитики полагают, что причина, по которой распространение смартфонов ведет к падению рождаемости, — снижение количества личных встреч между молодыми людьми и более высокие ожидания от потенциальных партнеров, порожденные соцсетями. При этом чем традиционнее в конкретном обществе отношение к гендерным ролям, тем заметнее влияние, которое распространение смартфонов оказывает на рождаемость.

«Instagram и TikTok позволяют молодым женщинам по всему миру обходить традиционные авторитеты <...>, повышая их ожидания от отношений таким образом, к которому окружающие их мужчины часто не готовы», — заявила демограф Элис Эванс из Стэнфордского университета.