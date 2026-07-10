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dw.com logodw
10 Июля 2026, 22:11
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Китай впервые успешно испытал многоразовую ракету-носитель

Китай впервые успешно испытал многоразовую ракету-носитель носитель "Чанчжэн-10Б" (Long March-10B).

Китай впервые успешно испытал многоразовую ракету-носитель.
Китай впервые успешно испытал многоразовую ракету-носитель.

Ракета была запущена в пятницу, 10 июля, с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге КНР. Через шесть минут после старта от ракеты отделился ее ускоритель и совершил контролируемое возвращение на плавучую платформу, где ее поймали с помощью специальных сетей, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, передает dw.com

По ее данным, это первое в мире успешное возвращение ракеты-носителя с использованием сетчатой системы. В ходе первого полета ракета-носитель вывела на заданную орбиту спутник, сообщили государственные СМИ Китая. Акции китайских аэрокосмических компаний после этих сообщений значительно возросли.

Как отмечает агентство Синьхуа, "Чанчжэн-10Б" является коммерческой многоразовой ракетой на жидком топливе длиной около 63 м и диаметром 5 м. Она способна доставлять на низкую околоземную орбиту до 16 т груза.

Китайская Long March 10B сравнивается с ракетой-носителем средней грузоподъемности Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска.

SpaceX впервые вернула ракету Falcon 9 с орбиты в декабре 2015 года, за ней последовала ракета New Glenn компании Blue Origin в ноябре 2025 года. В настоящее время ракета Falcon 9 компании SpaceX запускается около 150 раз в год или примерно три раза в неделю, при этом ее ускоритель используется десятки раз.

Ранее сообщалось, что Китай собирается запустить многоразовый космический корабль в 2027 году.

Источник
dw.com logodw
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