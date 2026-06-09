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9 Июня 2026, 23:06
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Еврокомиссия обязала WhatsApp открыть доступ к сторонним ИИ

Европейская комиссия обязала мессенджер WhatsApp предоставить пользователям в Европе возможность бесплатно использовать ИИ-ассистентам от других поставщиков.

Еврокомиссия обязала WhatsApp открыть доступ к сторонним ИИ.
Еврокомиссия обязала WhatsApp открыть доступ к сторонним ИИ.

Сейчас в WhatsApp фактически можно пользоваться только ИИ компании Meta, что по мнению ЕС создает опасность «серьезного и непоправимого ущерба» конкуренции на рынке ИИ-помощников, передает spiegel.de

«Изменения в политике компании Meta представляют риск для конкуренции в критически важный для развития рынка период, когда более мелкие игроки и новые участники рынка могут бросить вызов крупным лидерам», — говорится в заявлении ведомства. 

В октябре прошлого года Meta заблокировала доступ сторонних поставщиков к интерфейсам, через которые компании связывают свои сервисы с WhatsApp, лишив пользователей доступа к "чужим" ИИ-агентам. Расследование началось в декабре 2025 года. В марте, после того, как Комиссия пригрозила Meta мерами принуждения, возобновила доступы, но ввела плату для разработчиков. Теперь в течение пяти дней возобновить действовавшие до октября прошлого года условия. Расследование в отношении компании тем не менее продолжится, сроки его окончания неизвестны. 

Источник
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