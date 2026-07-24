ЕС: TikTok не защитил приватность детских аккаунтов от взрослых.

Европейская комиссия заявила 24 июля, что установила: TikTok недостаточно защищает конфиденциальность детей на своей платформе, позволяя взрослым просматривать аккаунты несовершеннолетних.

По словам комиссии, это ставит детей под угрозу кибербуллинга, нежелательных контактов и хищнического поведения, передает euronews.com

Это решение стало очередным шагом Брюсселя в серии мер против крупных технологических компаний; Евросоюз остается мировым лидером в регулировании таких гигантов, как Meta и Apple.

Теперь TikTok может представить свою позицию и ответить на выводы комиссии.

Если комиссия сочтет ответ китайской компании неудовлетворительным, она может вынести так называемое решение о несоблюдении требований и наложить штраф в размере до 6 % от общей годовой выручки компании.

Комиссия расследует соблюдение TikTok требований Закона о цифровых услугах (DSA) — масштабного регламента ЕС для онлайн-платформ — с февраля 2024 года, когда компания была признана «очень крупной онлайн-платформой» в соответствии с этим законом.

Это уже не первый раз, когда расследование приводит к неблагоприятным выводам для TikTok.

В феврале комиссия установила, что платформа нарушает другую часть DSA из-за своего «затягивающего дизайна», указав на функции автопроигрывания и бесконечной прокрутки, которые, по ее мнению, могут наносить вред физическому и психическому здоровью пользователей, особенно несовершеннолетних.

Тогда TikTok отверг эти выводы, назвав оценку комиссии «категорически неверной».

Кроме того, TikTok оказался под пристальным вниманием регуляторов и вне рамок DSA.

Комиссия по защите данных Ирландии оштрафовала компанию в 2023 году на 345 млн евро за нарушение правил ЕС о защите данных: платформа позволяла создавать аккаунты детям младше 13 лет и не обеспечивала должный уровень защиты их данных.

Отдельно тот же регулятор назначил TikTok штраф в размере 530 млн евро за передачу данных европейских пользователей в Китай; в этом году Высокий суд Ирландии подтвердил законность этого решения.