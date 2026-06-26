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Point.md logoPoint
26 Июня 2026, 23:21
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Оман предупредил ЕС о возможной плате за проход через Ормузский пролив

Оман уведомил европейские страны о том, что проход через Ормузский пролив может стать платным.

Оман предупредил ЕС о возможной плате за проход через Ормузский пролив.
Оман предупредил ЕС о возможной плате за проход через Ормузский пролив.

Оманские чиновники заявили, что возврат к прежнему статусу-кво невозможен. Это связано с бомбардировками США территории Ирана, передает bloomberg.com

Власти Омана пообещали соблюдать международное морское право. При этом они указали, что плата может взиматься за услуги. Речь идет об очистке пролива от загрязнений или помощи судам при навигации. Насколько обязательными будут эти платежи, пока неясно.

Источники Bloomberg также сообщили, что Оман изучает системы регулирования судоходства в других проливах. Внимание обращено на опыт Малаккского пролива в Азии. Там уже введены обязательные платежи за проход судов.

Президент США Дональд Трамп 25 июня назвал неприемлемыми пошлины за проход через Ормузский пролив. Решение Ирана ввести плату за проход кораблей через Ормузский пролив изменило бы весь ход переговоров и помешало бы заключению сделки с США, считает он.

18 июня вступило в силу мирное соглашение Ирана и США. Свободное судоходство через Ормузский пролив стало одним из пунктов меморандума. 21 июня глава МИД страны-посредника Пакистана Исхак Дар сообщил, что в течение 60 дней Иран не будет взимать транзитные пошлины с судов, проходящих через пролив.

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