Boeing готовит к полету самолет без рулей и закрылков.

Вместо привычных подвижных поверхностей самолет использует струи сжатого воздуха, которые выпускаются через специальные отверстия в крыле.

Дочерняя компания Boeing, Aurora Flight Sciences, приступила к установке крыла на экспериментальный беспилотник X-65, создаваемый по заказу агентства DARPA. Об этом компания сообщила в социальных сетях. Проект должен продемонстрировать принципиально новый способ управления самолетом — без традиционных рулей, элеронов и закрылков.

Если испытания окажутся успешными, технология может изменить подход к проектированию как военной, так и гражданской авиации.

Управление воздухом вместо подвижных деталей

Главная особенность X-65 — система активного управления потоком воздуха (Active Flow Control, AFC). Вместо привычных подвижных поверхностей самолет использует струи сжатого воздуха, которые выпускаются через специальные отверстия в крыле.

Всего на несущих поверхностях установлено 14 таких устройств. Они создают локальные изменения воздушного потока и позволяют управлять тремя основными движениями самолета: креном, тангажом и рысканием, то есть наклоном, подъемом носа и поворотом по курсу.

На первом этапе X-65 будет использовать как традиционные органы управления, так и новую систему. Это позволит инженерам сравнить эффективность двух подходов и безопасно подготовиться к полетам исключительно на AFC.

«Обычные поверхности X-65 служат своего рода вспомогательными колесами, помогающими нам понять, как система AFC может использоваться вместо традиционных закрылков и рулей направления», — объяснял бывший руководитель программы CRANE в DARPA Ричард Влезиен.

Для оценки результатов самолет оснастят датчиками, которые будут фиксировать различия между классической и новой схемами управления.

Крыло для X-65 изготовили на предприятии Aurora Flight Sciences в Западной Вирджинии. Сейчас сборка аппарата продолжается на другом объекте компании в штате Вирджиния. Первый полет запланирован на начало 2027 года.

Беспилотник получил необычную аэродинамическую схему с соединенными треугольными крыльями. Их законцовки смыкаются между собой, образуя единую конструкцию с размахом около 9 метров. Такое решение позволяет испытывать различные варианты стреловидности крыла. Кроме того, отдельные секции сделаны модульными, чтобы в будущем можно было быстро устанавливать новые варианты системы AFC.

Самолет также оснащен двумя килями, нижним воздухозаборником и одним реактивным соплом. Его взлетная масса составляет примерно 3,2 тонны.

Почему военные заинтересованы в этой технологии

Первоначально первый полет планировался на 2025 год, однако сроки пришлось сдвинуть из-за проблем с поставками и удорожания разработки.

Интерес к проекту связан с потенциальными преимуществами новой системы управления. Отказ от множества подвижных механизмов способен уменьшить массу самолета, снизить потребность в обслуживании и повысить надежность конструкции.

Кроме того, отсутствие выступающих рулевых поверхностей улучшает аэродинамику и может повысить эффективность полета, особенно на больших высотах.

Особенно перспективной технология считается для самолетов малозаметности. Традиционные рули и закрылки образуют зазоры и выступы, которые отражают радиоволны и делают машину более заметной для радаров. Система AFC размещается заподлицо с поверхностью планера, сохраняя более гладкие внешние контуры.

По словам вице-президента Aurora Flight Sciences Ларри Вирсинга, X-65 станет долгосрочной летающей лабораторией, данные которой помогут создавать новые поколения летательных аппаратов.

«Платформа X-65 станет долгосрочным инструментом для летных испытаний, и мы уверены, что будущие разработки самолетов и исследовательские миссии смогут использовать базовые технологии и данные летных испытаний», — отметил он.