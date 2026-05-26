Самолёт Ил-76 из Украины приземлился в Кишинёве на техостановку.

Представители правительства сообщили, что рейс носил технический, нерегулярный характер. По их словам, самолёт совершил техническую остановку в Республике Молдова для дозаправки.

«Согласно заявке, поданной оператором, воздушное судно не перевозило груз, боеприпасы, оборудование для наблюдения, разведки или аэрофотосъёмки», — сообщили в пресс-службе правительства в ответ на запрос Realitatea.

Официальные лица подчеркнули, что полёт был разрешён Управлением гражданской авиации в соответствии с действующим законодательством.