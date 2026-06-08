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8 Июня 2026, 23:55
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Apple представила новую версию macOS под названием Golden Gate

Apple на конференции WWDC 2026 представила новую версию операционной системы для компьютеров Mac – macOS 27 Golden Gate.

Apple представила новую версию macOS под названием Golden Gate.
Apple представила новую версию macOS под названием Golden Gate.

В компании заявили, что при разработке обновления основной акцент был сделан на повышении производительности и совершенствовании базовых технологий платформы, передает macrumors.com

MacOS Golden Gate получила обновленный дизайн в стиле Liquid Glass. В приложениях появился единый верхний тулбар, боковые панели теперь растягиваются до краев окна, а пользователи смогут самостоятельно регулировать степень прозрачности интерфейса с помощью нового ползунка. По словам Apple, изменения также улучшили читаемость элементов за счет более равномерного преломления эффектов и повышенной контрастности.

В системе появились обещанные ранее функции Apple Intelligence и обновленный ассистент Siri AI с поддержкой персонального контекста и пониманием содержимого экрана. Кроме того, Spotlight получил новый интерфейс Search or Ask, работающий на базе новой версии Siri.

Apple также сообщила о расширении функций родительского контроля и защиты детей в macOS Golden Gate.

Обновление будет доступно для MacBook Neo 2026 года, MacBook Air и MacBook Pro на базе Apple Silicon, выпущенных начиная с 2020 года, iMac с Apple Silicon с 2021 года, Mac mini с 2020 года, Mac Studio с 2022 года и Mac Pro с 2023 года.

Первая бета-версия macOS 27 Golden Gate для разработчиков уже доступна, публичное тестирование стартует в июле. Полноценный релиз системы ожидается в сентябре, однако точную дату выхода Apple пока не раскрыла.

Источник
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