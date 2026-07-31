Apple предупредила о возможном дефиците iPhone, iPad и Mac.

Компания Apple может столкнуться с нехваткой iPhone, iPad и Mac. Причина — спрос на устройства оказался значительно выше прогнозов, а рынок по-прежнему испытывает дефицит отдельных комплектующих.

Об этом во время отчета по итогам третьего финансового квартала заявил генеральный директор Apple Тим Кук, рассказывает Tengri Life со ссылкой на MacRumors, передает tengrinews.kz

По словам главы Apple, компания ожидает, что ситуация с поставками станет еще сложнее.

"Мы по-прежнему ожидаем высокого уровня спроса. Однако, учитывая меньшую гибкость в цепочке поставок, мы ожидаем, что влияние ограничений поставок будет значительно возрастать в дальнейшем", — заявил Тим Кук.

Почему может возникнуть дефицит

Тим Кук объяснил, что проблемы возникли не из-за сбоев на заводах, а из-за того, что гаджеты покупают намного активнее, чем планировалось. К примеру, продажи iPhone и Mac были значительно лучше, чем ожидала Apple.

"Позвольте мне еще раз подчеркнуть. Это не проблема партнеров или поставщиков... Это невероятно успешный цикл продаж iPhone и Mac, который действительно привел к спросу, превзошедшему наши ожидания", — отметил он.

Дополнительное давление оказывает рынок памяти. По словам Кука, в квартале, завершившемся в июне, Apple заплатила за память больше, чем в предыдущем квартале, а в ближайшие месяцы расходы, вероятно, вырастут еще сильнее.

Как Apple собирается сдерживать рост затрат

В компании рассчитывают смягчить ситуацию двумя способами.

Первый — использовать уже накопленные запасы компонентов.

"Как и следовало ожидать, в сентябрьском квартале мы получили выгоду от некоторого объема складских запасов. Однако мы считаем, что со временем, после сентябрьского квартала, эта выгода будет уменьшаться", — поделился он.

Второй — рассчитывать на снижение стоимости части комплектующих, не связанных с памятью.

"Мы ожидаем снижения себестоимости некоторых компонентов, не относящихся к памяти. Кроме того, если посмотреть на ситуацию после сентября, мы видим, что рыночные цены на память продолжают расти и оказывать все большее влияние на наш бизнес", — отметил Тим Кук.

Дефицит памяти остается главной проблемой

Тим Кук отметил, что сейчас рынок DRAM фактически контролируют три крупных производителя. По его мнению, появление новых игроков помогло бы улучшить ситуацию с поставками и, возможно, повлияло бы на цены.

"На рынке DRAM три поставщика. Очевидно, что, если бы поставщиков было больше, это было бы хорошо и помогло бы нам как в плане поставок, так и, возможно, в плане ценообразования. В отношении ценообразования пока неясно, но это могло бы помочь в плане поставок. Поэтому мы оцениваем все варианты", — поделился он.

Проблемы на рынке памяти продолжаются уже не первый год. Ранее аналитики Jefferies спрогнозировали сильное подорожание оперативной памяти: до конца 2026 года цены на неё могут вырасти более чем в два раза, а в 2027 году — ещё почти наполовину. Из-за этого смартфоны и ноутбуки тоже неизбежно вырастут в цене, а нормализации ситуации на рынке эксперты ждут не раньше 2028 года.