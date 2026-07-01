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29 Июля 2026, 07:09
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Apple вернула статус самой дорогой компании в мире

Акции компании Apple по итогам торгов выросли на 2% и почти достигли $5 трлн. Тем самым корпорация вернула позицию самой дорогой публичной компании в мире, опередив Nvidia.

Apple вернула статус самой дорогой компании в мире.
Apple вернула статус самой дорогой компании в мире.

Рыночная капитализация Nvidia снизилась на 5% и составила по итогам торгов $4,77 трлн. Падение произошло вслед за сообщением о выделении Nvidia $250 млрд для центров обработки данных OpenAI. Инвесторы относятся с растущей опаской к «замкнутым» сделкам и чрезмерным затратам на ИИ, отмечает BI, пишет businessinsider.com

В целом с начала года акции Apple выросли на 26%, а Nvidia — на 6%. Акции еще трех крупнейших технокомпаний США — Tesla, Microsoft и Meta — в 2026 году упали. Компании, по оценке BI, потрясло глобальное падение цен на аппаратное обеспечение для ИИ.

Теперь Apple, которую до недавнего времени критиковали за недостаточную ориентацию стратегии роста на ИИ, может выиграть от перетока инвесторов в компании, более ориентированные на потребителя.

Источник
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