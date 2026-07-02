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2 Июля 2026, 14:52
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Apple готовит пять новых моделей iPhone, включая складной смартфон

Apple планирует представить как минимум пять новых моделей iPhone во второй половине 2026 года и первой половине 2027 года. В их число войдёт первый складной смартфон компании.

Apple готовит пять новых моделей iPhone, включая складной смартфон.
Apple готовит пять новых моделей iPhone, включая складной смартфон.

Во второй половине 2026 года Apple намерена выпустить флагманские iPhone Pro и iPhone Pro Max, а также свой первый складной iPhone. Ещё как минимум две новинки — базовый iPhone 18 и новый iPhone Air — могут выйти в первой половине 2027 года, пишет nikkei.com

Один из поставщиков компании рассказал, что спрос на линейку iPhone 17 остаётся высоким. При этом Apple уже попросила партнёров заранее зарезервировать часть чипов и других компонентов для производства серии iPhone 18.

Собеседники издания также сообщили, что компания увеличила план по выпуску складного iPhone. Если несколько месяцев назад речь шла о 7–8 млн устройств, то теперь поставщикам поручили подготовиться к производству около 10 млн смартфонов.

Кроме того, Apple рассматривает обновление линейки более доступных iPhone. Однако сроки начала производства и выхода этих моделей пока не определены.

По оценке Nikkei Asia, общий объём выпуска iPhone в 2026 календарном году, включая уже существующие и будущие модели, превысит 220 миллионов устройств.

Источник
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