Apple готовит пять новых моделей iPhone, включая складной смартфон.

Apple планирует представить как минимум пять новых моделей iPhone во второй половине 2026 года и первой половине 2027 года. В их число войдёт первый складной смартфон компании.

Во второй половине 2026 года Apple намерена выпустить флагманские iPhone Pro и iPhone Pro Max, а также свой первый складной iPhone. Ещё как минимум две новинки — базовый iPhone 18 и новый iPhone Air — могут выйти в первой половине 2027 года, пишет nikkei.com

Один из поставщиков компании рассказал, что спрос на линейку iPhone 17 остаётся высоким. При этом Apple уже попросила партнёров заранее зарезервировать часть чипов и других компонентов для производства серии iPhone 18.

Собеседники издания также сообщили, что компания увеличила план по выпуску складного iPhone. Если несколько месяцев назад речь шла о 7–8 млн устройств, то теперь поставщикам поручили подготовиться к производству около 10 млн смартфонов.

Кроме того, Apple рассматривает обновление линейки более доступных iPhone. Однако сроки начала производства и выхода этих моделей пока не определены.

По оценке Nikkei Asia, общий объём выпуска iPhone в 2026 календарном году, включая уже существующие и будущие модели, превысит 220 миллионов устройств.