В iPhone появится новая функция, которая поможет разделить счет в кафе.

Опция позволяет размечать позиции в счете за групповые мероприятия, соответствующие отдельным людям. Затем пользователи смогут направлять им запросы на оплату, пишет bloomberg.com

Функция будет работать с помощью приложений Messages и Wallet. Владельцы Apple Watch смогут подтверждать платежи с помощью умных часов. Сервис будет привязан к приложению для расчетов между пользователями Apple Cash.

Инструмент способен рассчитать долю каждого человека в счете, включая чаевые. Ожидается, что он составит конкуренцию приложениям вроде Splitwise, Tab и Settle Up. Функция должна появиться в iOS 27.

В приложении Wallet также появится еще одна новая опция. В сервисе можно будет создать цифровые пропуска на мероприятия, в тренажерные залы и для других целей.