2 Июня 2026, 22:11
Apple начала рассылать партнерам прототипы складных iPhone

Apple передала операторам связи в ряде стран прототипы своего первого складного iPhone для тестирования.

Об этом сообщил инсайдер Fixed Focus Digital, отметив, что разработка устройства и подготовка к производству «быстро продвигаются», передает macrumors.com

По данным источника, смартфон получит шарнир из жидкого металла – материала с высокой прочностью и устойчивостью к износу. Ранее вокруг этого компонента ходили слухи о производственных сложностях, однако теперь инсайдер утверждает, что конструкция шарнира уже утверждена.

Отправка прототипов операторам считается важным этапом перед коммерческим запуском, поскольку позволяет провести проверку совместимости с мобильными сетями и сертификацию устройства. Ранее сообщалось, что массовое производство складного iPhone может стартовать в июле.

По слухам, новинка получит внутренний экран диагональю 7,8 дюйма, внешний дисплей на 5,5 дюйма, процессор A20, модем C2, сканер Touch ID вместо Face ID и две основные камеры.

Ожидается, что устройство дебютирует вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а его стоимость составит около $2 тыс.

Источник
