Власти Кишинева создают запасы воды и топлива на фоне режима тревоги.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) муниципия Кишинёв собралась сегодня вечером на заседание в связи с объявлением на национальном уровне режима повышенной готовности из-за гидрологической и энергетической ситуации.

Муниципальные власти утвердили пакет экстренных мер для предотвращения сбоев в работе критической инфраструктуры и обеспечения бесперебойного функционирования важных государственных служб, отмечает noi.md

По итогам заседания было решено создать рабочие группы в каждом секторе столицы под координацией претур, которые будут отслеживать стратегические запасы, возможности оперативного реагирования и потребности местных учреждений.

В то же время муниципальные структуры обязали провести инвентаризацию запасов топлива и сформировать дополнительные резервы для общественного транспорта, спецтехники, генераторов и другого оборудования.

Решение КЧС позволяет претурам, Главному управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (DGLCA) и другим подразделениям закупать и формировать запасы питьевой и технической воды с использованием резервуаров, еврокубов и цистерн.

Вместе с тем муниципальные власти оценят потребности в воде для школ, детских садов, больниц и социальных учреждений, а при необходимости проведут переговоры с хозяйствующими субъектами в сфере розлива и доставки воды.

Согласно решению, АО «Apă-Canal Chișinău» будет вести постоянный мониторинг гидрологической ситуации и докладывать о работе систем водозабора и водоснабжения.

Параллельно DGLCA и претуры секторов определят места для возможной установки мобильных пунктов раздачи воды для населения. Закупка необходимых товаров и услуг, от топлива и воды до насосов и генераторов, будет проводиться в приоритетном порядке, а расходы будут покрыты в пределах утверждённых бюджетов ответственных структур.

Примэрия Кишинёва заявила, что будет запрашивать у центральных властей оперативную информацию о развитии ситуации на национальном уровне.