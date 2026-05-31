Ионицэ: Молдова становится активным продавцом электроэнергии из возобновляемых источников.

В последние месяцы страна начала практически ежедневно продавать электричество за рубеж. Причина не в избытке традиционной генерации, а в росте производства "зелёной" энергии, особенно в дневные часы, когда солнечные электростанции вырабатывают больше, чем может потребить внутренняя система, передает tv8.md

Эксперты отмечают, что повысить устойчивость системы и рентабельность производства можно за счёт инвестиций в системы хранения энергии. Это позволит использовать электроэнергию, произведённую днём, в вечерние и утренние часы-пик.

"С нуля мы пришли к тому, что 30% электроэнергии производится на основе возобновляемых ресурсов. С марта 2026 года Республика Молдова впервые экспортирует возобновляемую энергию, и это уже происходит каждый день, каждый месяц", — заявил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

По его словам, производство "зелёной" энергии в Молдове за последние годы выросло стремительными темпами. Если в 2018 году объём составлял около 60 млн кВт⋅ч, то в 2021 году он почти удвоился, достигнув 118 млн кВт⋅ч. В 2025 году показатель превысил 1 млрд кВт⋅ч.

Основную долю в структуре возобновляемой генерации занимает солнечная энергетика — 62%, или почти две трети всего объёма. На втором месте находится ветровая энергетика с долей 32%. Гидроэнергетика, которая ранее была практически единственным источником «зелёной» электроэнергии в стране, занимает 5%, а биогаз — около 1%.

Фокус инвестиций в энергетическом секторе постепенно смещается от строительства новых генерирующих мощностей к развитию систем накопления энергии. Именно отсутствие достаточных мощностей для хранения сейчас считается одной из главных проблем отрасли.

"Энергетический сектор может обеспечить нам максимальную пользу и безопасность, если мы создадим мощности для хранения энергии. В таком случае мы сможем всё больше использовать внутри страны произведённую нами электроэнергию и постепенно довести этот показатель до 40–50%", — отметил Ионицэ.

В апреле Министерство энергетики сообщило, что получило 16 заявок на строительство крупных ветровых электростанций. Впервые проекты уже на этапе предварительного согласования начнут предусматривать обязательную установку систем хранения (накопления) энергии общей мощностью 44 МВт⋅ч. Это позволит накапливать излишки энергии и использовать ее в часы пикового потребления, когда мощности генерации альтернативных источников снижаются.