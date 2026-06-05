Молдова импортировала более 60% электроэнергии в мае 2026 года.

Средневзвешенная цена закупки составила 119,28 евро за МВт·ч, передает zdg.md

По данным компании, местная генерация покрыла 39,51% потребностей страны в электроэнергии. Основную часть этого объема — 31,26% от общего потребления — обеспечили объекты возобновляемой энергетики. Еще 8,25% пришлось на выработку теплоэлектроцентралей CET-Nord и Termoelectrica.

Оставшиеся 60,49% потребностей были покрыты за счет импорта электроэнергии. Из этого объема 46,30% поставлено по двусторонним контрактам с производителями и поставщиками из Румынии и Украины. Еще 14,19% электроэнергии было закуплено на рынке «на сутки вперед».