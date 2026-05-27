27 Мая 2026, 20:00
1 794
Минэнерго объяснило, почему стране не хватает мощностей в вечернее время

Республике Молдова необходимо не менее 600 МВт мощностей для хранения энергии, чтобы эффективно использовать излишки электричества от возобновляемых источников и сократить дефицит в часы пикового потребления.

Об этом заявил министр энергетики Дорин Жунгиету, отметив, что для решения этой проблемы правительство на сегодняшнем заседании одобрило инициативу по стимулированию инвестиций в данные системы, передает rupor.md

Предлагаемое властями решение содержится в законодательной инициативе, которая была разработана парламентом и получила положительное заключение исполнительной власти. Новый механизм направлен на привлечение инвестиций в инфраструктуру накопления и хранения энергии.

По словам министра, в настоящее время в стране есть более одного гигаватта мощностей по производству электроэнергии из возобновляемых источников: «Это правда, что у нас уже есть более одного гигаватта мощностей по производству электроэнергии из возобновляемых источников. На данный момент у нас уже введено в эксплуатацию около 120 мегаватт систем хранения, но этого все равно недостаточно для покрытия необходимого потребления в вечерние часы».

