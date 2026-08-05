Жунгиету о ситуации со светом: Молдова тратит больше, несмотря на экономию.

Потребление электроэнергии в Республике Молдова выросло примерно на 1 000 МВт/ч по сравнению с предыдущими сутками.

Рост зафиксирован во вторник, несмотря на официальные призывы властей снизить нагрузку на сеть в пиковые часы. Глава министерства энергетики Дорин Жунгиету объяснил ситуацию экстремальной региональной жарой, передает rupor.md

Аномальные температуры оказывают критическое давление на энергетические системы стран всего региона.

«Вчера я призвал к солидарности и хочу поблагодарить всех, кто снизил потребление электроэнергии в часы пик. Каждое действие имело значение. Тем не менее, если смотреть на картину дня в целом, общее потребление электроэнергии в Республике Молдова было примерно на 1 000 МВтч выше, чем в предыдущий день. Жара продолжает оказывать огромное давление на всю региональную энергосистему», — заявил министр.

Глава минэнерго также разъяснил, почему профильные структуры не могут спрогнозировать нехватку электроэнергии в утренние часы. По его словам, это связано со спецификой работы энергетических платформ:

Торги на внутрисуточных рынках OPCOM и BRM завершаются только к 14:00.

Точные данные о покрытии спроса или наличии дефицита появляются только после закрытия этих площадок.

При нехватке объемов власти задействуют специальные системные механизмы управления.

Базовую часть потребностей страны обеспечивает госпредприятие Energocom за счет долгосрочных контрактов, заключенных заранее. Разницу между прогнозными расчетами и реальным расходом оператор вынужден докупать ежедневно на региональных рынках.

Ситуацию усугубляет засуха в Европе. Дорин Жунгиету предупредил, что метеорологи не прогнозируют существенных осадков в бассейне Дуная. Низкий уровень воды в реках продолжает негативно влиять на гидрогенерацию электроэнергии в регионе, что сокращает общие доступные объемы мощностей.