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rupor.md logorupor
5 Августа 2026, 16:44
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Жунгиету о ситуации со светом: Молдова тратит больше, несмотря на экономию

Потребление электроэнергии в Республике Молдова выросло примерно на 1 000 МВт/ч по сравнению с предыдущими сутками.

Жунгиету о ситуации со светом: Молдова тратит больше, несмотря на экономию.
Жунгиету о ситуации со светом: Молдова тратит больше, несмотря на экономию.

Рост зафиксирован во вторник, несмотря на официальные призывы властей снизить нагрузку на сеть в пиковые часы. Глава министерства энергетики Дорин Жунгиету объяснил ситуацию экстремальной региональной жарой, передает rupor.md

Аномальные температуры оказывают критическое давление на энергетические системы стран всего региона.

«Вчера я призвал к солидарности и хочу поблагодарить всех, кто снизил потребление электроэнергии в часы пик. Каждое действие имело значение. Тем не менее, если смотреть на картину дня в целом, общее потребление электроэнергии в Республике Молдова было примерно на 1 000 МВтч выше, чем в предыдущий день. Жара продолжает оказывать огромное давление на всю региональную энергосистему», — заявил министр.

Глава минэнерго также разъяснил, почему профильные структуры не могут спрогнозировать нехватку электроэнергии в утренние часы. По его словам, это связано со спецификой работы энергетических платформ:

  • Торги на внутрисуточных рынках OPCOM и BRM завершаются только к 14:00.

  • Точные данные о покрытии спроса или наличии дефицита появляются только после закрытия этих площадок.

  • При нехватке объемов власти задействуют специальные системные механизмы управления.

Базовую часть потребностей страны обеспечивает госпредприятие Energocom за счет долгосрочных контрактов, заключенных заранее. Разницу между прогнозными расчетами и реальным расходом оператор вынужден докупать ежедневно на региональных рынках.

Ситуацию усугубляет засуха в Европе. Дорин Жунгиету предупредил, что метеорологи не прогнозируют существенных осадков в бассейне Дуная. Низкий уровень воды в реках продолжает негативно влиять на гидрогенерацию электроэнергии в регионе, что сокращает общие доступные объемы мощностей.

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Источник
rupor.md logorupor
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