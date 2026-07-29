Таран возразил Жунгиету: Слияние газовых операторов не удешевит газ.

Такое заявление прозвучало после того, как министр энергетики Дорин Жунгиету предложил эту меру как часть плана по оптимизации отрасли и снижению расходов для потребителей, передает ziua.md

«Проект по оптимизации 12 операторов по распределению газа, входящих в структуру "Молдовагаз", позволит сократить административные расходы и затраты на оплату труда, однако не повлияет на тариф, и не стоит ожидать, что он снизится до нуля. Почему? Потому что сотрудники, непосредственно занимающиеся эксплуатацией сетей, — мастера, сварщики, технический персонал, который строит и обслуживает газопроводы, — продолжат работать», — заявил Алексей Таран в эфире TVR Moldova.

Напомним, на прошлой неделе министр энергетики Дорин Жунгиету, объясняя предлагаемое повышение тарифа на газ ростом цен на международных биржах, отметил, что власти могут контролировать «то, как функционирует рынок в Республике Молдова». В частности, министр предложил, чтобы НАРЭ пересматривало тарифы ежеквартально, а также оптимизировать деятельность предприятий, отвечающих за распределение газа.

«Второе направление — сокращение внутренних расходов. После закупочной цены газа крупнейшей составляющей счета является распределение. Сейчас оно обходится почти в 4 лея за каждый кубометр и составляет почти 30% тарифа. Именно поэтому ранее я обратился к "Молдовагаз" с предложением оптимизировать деятельность 12 распределительных предприятий, в том числе путем их реорганизации в одну компанию. Более эффективная структура означает меньшие административные расходы и, со временем, более дешевые услуги для потребителей», — заявил Дорин Жунгиету.

Тариф на природный газ планируется повысить примерно на 41%. НАРЭ опубликовало проект пересмотра тарифов, который предусматривает цену для бытовых потребителей на уровне 20,30 лея за кубометр, что на 62 бана меньше, чем запрашивал Energocom в обращении, направленном в НАРЭ.

Таким образом, НАРЭ предлагает установить тариф 18,79 лея за кубометр без НДС. С учетом НДС и других обязательных платежей конечная цена для бытовых потребителей составит 20,30 лея за кубометр.