Жунгиету: Линия Вулканешты–Кишинев полностью поставлена под напряжение.

Министр энергетики Дорин Жунгиету заявил, что этот этап позволяет протестировать работу всей системы в реальных условиях эксплуатации, передает bani.md

«В среду мы сделали еще один шаг, которого ждали много лет: воздушная линия электропередачи 400 кВ Вулканешты–Кишинев была поставлена под напряжение до Кишиневской электроподстанции. Для тех, кто не связан с энергетической системой, это может показаться лишь техническим этапом. Для нас же это одна из самых важных проверок перед вводом линии в коммерческую эксплуатацию. Подача напряжения позволяет протестировать работу всей линии, защитное оборудование, системы управления и поведение установок в реальных условиях эксплуатации. Это момент, когда тысячи часов проектирования, строительства и испытаний проверяются как единая система», — заявил министр.

По словам Жунгиету, проект имеет гораздо большее значение, чем просто строительство новой линии электропередачи, и является решающим шагом на пути к укреплению энергетической независимости Республики Молдова.

«Этот проект — не просто 157 километров линии электропередачи. Он означает возможность напрямую транспортировать электроэнергию из Румынии в центральную часть Республики Молдова без уязвимостей старой инфраструктуры. Это более безопасная, устойчивая и лучше интегрированная в европейский рынок электроэнергетическая система», — подчеркнул министр.

После полной подачи напряжения предстоят заключительные технические испытания и проверки, после чего линия будет введена в коммерческую эксплуатацию.

ЛЭП Вулканешты–Кишинев называют «линией энергетической независимости», поскольку она позволит поставлять электроэнергию из Румынии и других европейских рынков в Кишинев, не используя инфраструктуру приднестровского региона.

Строительство ЛЭП Вулканешты–Кишинев является частью Проекта развития электроэнергетической системы, финансируемого Группой Всемирного банка. Общая стоимость проекта составляет 61 млн евро, из которых около 27 млн евро направлены на строительство линии протяженностью 157 километров, которая обеспечит прямую передачу электроэнергии из Румынии и других европейских рынков в центральную часть Республики Молдова.