Тариф на газ по предложению Минэнерго могут начать менять каждые три месяца.

Министерство энергетики предлагает разрешить НАРЭ пересматривать тариф на природный газ ежеквартально — как в сторону повышения, так и снижения.

Об этом заявил глава ведомства Дорин Жунгиету на фоне роста стоимости газа на европейском рынке до 64 евро за МВт·ч, передает rupor.md

По его словам, новый механизм позволит быстрее учитывать колебания международных цен. Министр утверждает, что потребители должны оперативнее ощущать не только подорожание, но и возможное снижение стоимости газа.

Вторая инициатива касается внутренних расходов. Сейчас распределение газа обходится почти в четыре лея на каждый кубометр и формирует около 30% тарифа. Минэнерго предлагает оптимизировать работу 12 распределительных предприятий Moldovagaz, объединив их в одну компанию.

Жунгиету объяснил рост цен геополитической напряженностью, конкуренцией за сжиженный природный газ и более низким уровнем заполнения европейских хранилищ.

Возможность возвращения к дешевому российскому газу министр назвал необоснованной, сославшись на повреждение проходившего через Украину газопровода и высокие расходы на поставки через TurkStream.