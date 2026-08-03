Жители Молдовы за три месяца перевели через мобильный банкинг почти 50 млрд леев.

Мобильный банкинг остается самым популярным способом дистанционных платежей среди жителей Молдовы.

Во втором квартале 2026 года физические лица совершили почти 28,5 млн операций через электронные платежные инструменты, причем подавляющее большинство — с помощью смартфонов, передает bani.md

По данным Национального банка Молдовы (НБМ), из общего числа операций граждан 27,8 млн были проведены через приложения мобильного банкинга. Еще 571,4 тыс. операций пришлись на интернет-банкинг. При этом платформы PC banking не использовались.

Общая сумма переводов физических лиц через дистанционные платежные сервисы составила 48,87 млрд леев. Из них 47,51 млрд леев были переведены через мобильные приложения, а 1,36 млрд леев — через интернет-банкинг.

У компаний ситуация отличается. Во втором квартале юридические лица совершили около 5 млн операций через дистанционные платежные инструменты. Большая часть из них — 4,6 млн операций — прошла через интернет-банкинг, тогда как через мобильные приложения было проведено только 302,4 тыс. операций.

Общая стоимость переводов компаний достигла 319,87 млрд леев. При этом через интернет-банкинг было переведено 313,2 млрд леев, а через мобильный банкинг — 6,68 млрд леев.

Таким образом, жители Молдовы все активнее используют смартфоны для повседневных платежей, тогда как бизнес по-прежнему предпочитает интернет-банкинг для проведения крупных операций.