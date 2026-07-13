Посол Германии о скандальном заявлении: Перевод был неточным.

Посол Германии в Кишиневе Хуберт Книрш дал новые объяснения после скандала из-за его заявлений о языке и идентичности в Молдове. Дипломат заявил, что его слова были неправильно поняты, а перевод оказался неточным.

При этом в публичном заявлении, опубликованном на странице посольства Германии, он подчеркнул, что берет на себя полную ответственность за возникшую путаницу.

«Мое интервью от 9 июля на Jurnal TV вызвало широкую критику. Она основана на неправильном понимании моего заявления, за которое я беру на себя ответственность. Перевод также был неясным», — заявил Хуберт Книрш.

По словам посла, вопрос журналиста Виталие Кэлугэряну касался возможного «плана Б» для Республики Молдова, то есть объединения с Румынией, а его ответ заключался в том, что такое решение может принять только сама Республика Молдова и Румыния.

«Господин Кэлугэряну также отметил в своем вопросе, что люди в Республике Молдова («мы») говорят на том же языке, что и в Румынии, и исповедуют ту же религию. В ответ я заявил, что действительно в Республике Молдова есть люди, которые говорят на том же языке, но есть и другие люди: некоторые говорят на двух языках, а также есть люди разных вероисповеданий. Я подчеркнул, что одной из фундаментальных европейских ценностей является уважение к каждому.

Во время синхронного перевода выражение «но также есть и другие люди» было ошибочно переведено как «но некоторые думают иначе по этому поводу», а фраза «есть люди, которые говорят на двух языках» — как «существуют два языка».

У меня не было намерения ставить под сомнение единство румынского вопроса или христианской православной веры. До интервью я встретился с представителями ромской общины и посетил еврейское кладбище в Маркулештах. В ходе подробного интервью у меня была возможность рассказать о политической и материальной поддержке, которую Германия оказывает Республике Молдова, а также изложить свою позицию в отношении России.

Спорное заявление прозвучало в последнюю минуту продолжительного интервью, поэтому у меня не было возможности его уточнить. Все сообщения и комментарии в СМИ были сделаны без консультации со мной и без предоставления мне возможности изложить свою точку зрения.

Тем не менее ответственность за возникшее беспокойство полностью лежит на мне», - заявил Хуберт Книрш.

Напомним, в общественном пространстве разгорелся скандал после заявления посла Германии в Молдове Хуберта Книрша, который поставил под сомнение утверждение о том, что Республика Молдова и Румыния имеют общий язык и одну религию.