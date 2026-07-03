Жители Молдовы всё чаще берут кредиты в небанковских организациях,

Согласно данным регулятора, активы организаций небанковского кредитования увеличились на 16,2% по сравнению с предыдущим годом и достигли 22,2 млрд леев. Для сравнения, активы банковского сектора выросли на 11,5%, достигнув рекордного уровня в 189,9 млрд леев, сообщает bani.md

Кредиты, выданные ОНК физическим лицам, за год выросли на 23,3%, кредитование юридических лиц увеличилось на 6,5%, а объем потребительских кредитов вырос на 13,6%, оставаясь основным направлением финансирования. Потребительские кредиты составляют 54,3% кредитного портфеля ОНК против 40,8% годом ранее, что свидетельствует о том, что основными клиентами этого сектора являются граждане.

В отчете также отмечается положительная динамика страхового сектора. Активы страховых компаний выросли на 7,1% и достигли 5,9 млрд леев.

В то же время объем новых кредитов, выданных банками в национальной валюте, оказался на 18,9% выше, чем в 2024 году. Такой рост обеспечили смягчение денежно-кредитной политики и увеличение спроса на финансирование.