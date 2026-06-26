Все больше молдаван не могут выплачивать кредиты: НБМ фиксирует рост просрочек.

Просроченные кредиты, взятые населением, растут, несмотря на то что банковская система Республики Молдова остается стабильной.

Об этом говорится в последнем отчете об оценке финансовой стабильности, опубликованном Национальным банком Молдовы (НБМ), сообщает bani.md

Согласно документу, доля проблемных кредитов (NPL) в портфеле физических лиц достигла 4,9% в первом квартале 2026 года по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время у компаний доля проблемных кредитов продолжила снижаться и составила 3,8%.

НБМ объясняет, что, несмотря на рост проблемных кредитов в сегменте населения, их уровень остается управляемым, а банки располагают достаточными резервами для покрытия возможных потерь.

В отчете также отмечается, что кредитный риск продолжает оставаться основным риском для банковского сектора в условиях, когда объем кредитования экономики продолжает расти, а финансовые учреждения внимательно следят за способностью заемщиков выполнять свои обязательства.

В целом Национальный банк Молдовы приходит к выводу, что банковская система страны остается хорошо капитализированной и устойчивой, однако продолжает внимательно отслеживать качество кредитных портфелей, особенно в сегменте кредитов, выданных населению.