Жители Молдовы на последнем месте по объёму газа, который можно купить на среднюю зарплату.

По ценам на газ лидирует Швеция. Там кубометр в пересчете на молдавские леи стоит 46,13 леев. На втором месте Нидерланды – 37,29 леев. На третьем – Италия – 32,15 леев.

Замыкают список такое государства, как Казахстан – 1,49 леев, Россия – 2,16 леев и Белоруссия – 2,56 леев. Молдова с тарифом 15,74 леев находится в середине таблицы, передает logos-pres.md

Однако с учётом средней зарплаты в стране ситуация меняется. Житель Молдовы может на неё приобрести всего 913,2 м3, это самый низкий показатель на континенте.

Для Швеции он равен 1501,3 м3, для Нидерландов 2329,9 м3, для Италии – 1418,5 м3. Страны, находящиеся в конце рейтинга, лидируют в объёмах: в России на одну зарплату можно приобрести 9944,2 м3 или в 12 раз больше, чем в Молдове. В Казахстане 9734,2 м3, в Белоруссии – 6384,2 м3.

Можно выделить Люксембург, там на зарплату приходится 4778,9м3, Великобританию — 4647,4 м3 и Венгрию – 3455,2 м3. Напомним, что на этой неделе госпредприятие Energocom сообщило, что запросило у Национального агентства регулирования в энергетике (НАРЭ) повышение тарифа на газ сразу на 45% — с 14,42 леев до 20,93 леев за кубометр газа с учетом действующего НДС (8%).