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logos.press.md logologos
19 Июля 2026, 19:00
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Жители Молдовы на последнем месте по объёму газа, который можно купить на среднюю зарплату

По ценам на газ лидирует Швеция. Там кубометр в пересчете на молдавские леи стоит 46,13 леев. На втором месте Нидерланды – 37,29 леев. На третьем – Италия – 32,15 леев.

Жители Молдовы на последнем месте по объёму газа, который можно купить на среднюю зарплату.
Жители Молдовы на последнем месте по объёму газа, который можно купить на среднюю зарплату.

Замыкают список такое государства, как Казахстан – 1,49 леев, Россия – 2,16 леев и Белоруссия – 2,56 леев. Молдова с тарифом 15,74 леев находится в середине таблицы, передает logos-pres.md

Однако с учётом средней зарплаты в стране ситуация меняется. Житель Молдовы может на неё приобрести всего 913,2 м3, это самый низкий показатель на континенте. 

Для Швеции он равен 1501,3 м3, для Нидерландов 2329,9 м3, для Италии – 1418,5 м3. Страны, находящиеся в конце рейтинга, лидируют в объёмах: в России на одну зарплату можно приобрести 9944,2 м3 или в 12 раз больше, чем в Молдове. В Казахстане 9734,2 м3, в Белоруссии – 6384,2 м3. 

Можно выделить Люксембург, там на зарплату приходится 4778,9м3, Великобританию —  4647,4 м3 и Венгрию – 3455,2 м3. Напомним, что на этой неделе госпредприятие Energocom сообщило, что запросило у Национального агентства регулирования в энергетике (НАРЭ) повышение тарифа на газ сразу на 45% — с 14,42 леев до 20,93 леев за кубометр газа с учетом действующего НДС (8%).

Источник
logos.press.md logologos
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