Вадим Чебан: Инвестиции в Молдову зависят от цен на энергию.

Ощущение, что Молдове скоро больше не понадобится природный газ, опасно и может быть вредным. Такое мнение высказал председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан в соцсетях.

«Я не разделяю уверенности в том, что в ближайшие годы энергетические потребности экономики будут удовлетворяться за счет солнечной и ветровой энергии, при поддержке мощностей по хранению энергии. Это будет невозможно и в ЕС», — считает Вадим Чебан, передает logos-pres.md

Он отметил, что пищевая, фармацевтическая, химическая, машиностроительная отрасли и развитие искусственного интеллекта — все они зависят от бесперебойного снабжения дешевой энергией.

Поэтому, когда рассматриваются перспективы природного газа, необходимо учитывать растущую потребность в удобрениях для обеспечения людей продовольствием. А производство удобрений зависит от газовой промышленности. В связи с эти он считает, что как минимум в ближайшие 10-15 лет природный газ будет играть важную роль в глобальном энергетическом балансе.

«Экономические процессы работают на основе математических рассуждений, и инвестиции мигрируют в сторону низких производственных издержек. Любая современная экономическая модель нуждается в энергии для роста. Цена на энергоресурсы является и будет решающим фактором привлечения промышленных и технологических инвестиций», — подчеркнул председатель правления «Молдовагаз».

Он напоминает, что пример влияния повышения цен на энергоресурсы на немецкую промышленность может помочь понять, насколько важно добиться конкурентоспособных цен на природный газ в ближайшие годы.

«Инвестиции в Республику Молдова придут только тогда, когда нам удастся предложить более конкурентоспособные цены на энергию и бесперебойные поставки, а также сократить выбросы», — констатировал Вадим Чебан. И добавил, что для превращения Молдовы в привлекательное место для инвестиций необходимо уточнить, как мы можем обеспечить наши энергетические потребности по самым низким ценам.

«Речь идет не об энергетическом секторе, а о нашем будущем», — отметил он в заключение.