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logos.press.md logologos
18 Июля 2026, 16:45
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Вадим Чебан: Инвестиции в Молдову зависят от цен на энергию

Ощущение, что Молдове скоро больше не понадобится природный газ, опасно и может быть вредным. Такое мнение высказал председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан в соцсетях.

Вадим Чебан: Инвестиции в Молдову зависят от цен на энергию.
Вадим Чебан: Инвестиции в Молдову зависят от цен на энергию.

«Я не разделяю уверенности в том, что в ближайшие годы энергетические потребности экономики будут удовлетворяться за счет солнечной и ветровой энергии, при поддержке мощностей по хранению энергии. Это будет невозможно и в ЕС», — считает Вадим Чебан, передает logos-pres.md

Он отметил, что пищевая, фармацевтическая, химическая, машиностроительная отрасли и развитие искусственного интеллекта — все они зависят от бесперебойного снабжения дешевой энергией. 

Поэтому, когда рассматриваются перспективы природного газа, необходимо учитывать растущую потребность в удобрениях для обеспечения людей продовольствием. А производство удобрений зависит от газовой промышленности. В связи с эти он считает, что как минимум в ближайшие 10-15 лет природный газ будет играть важную роль в глобальном энергетическом балансе. 

«Экономические процессы работают на основе математических рассуждений, и инвестиции мигрируют в сторону низких производственных издержек. Любая современная экономическая модель нуждается в энергии для роста. Цена на энергоресурсы является и будет решающим фактором привлечения промышленных и технологических инвестиций», — подчеркнул председатель правления «Молдовагаз». 

Он напоминает, что пример влияния повышения цен на энергоресурсы на немецкую промышленность может помочь понять, насколько важно добиться конкурентоспособных цен на природный газ в ближайшие годы. 

«Инвестиции в Республику Молдова придут только тогда, когда нам удастся предложить более конкурентоспособные цены на энергию и бесперебойные поставки, а также сократить выбросы», — констатировал Вадим Чебан. И добавил, что для превращения Молдовы в привлекательное место для инвестиций необходимо уточнить, как мы можем обеспечить наши энергетические потребности по самым низким ценам. 

«Речь идет не об энергетическом секторе, а о нашем будущем», — отметил он в заключение.

Источник
logos.press.md logologos
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