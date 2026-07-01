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studio-l.online logostudio-l
5 Июля 2026, 08:36
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Жители Каушан жалуются на высокие цены на помидоры в разгар сезона

Несмотря на то что уже наступил июль — период, когда отечественные помидоры обычно становятся доступнее, на рынке в Каушанах цены по-прежнему остаются высокими.

Жители Каушан жалуются на высокие цены на помидоры в разгар сезона.
Жители Каушан жалуются на высокие цены на помидоры в разгар сезона.

Сейчас килограмм помидоров продается по цене от 35 до 45 леев, а покупатели говорят, что могут позволить себе лишь небольшие объемы, передает studio-l.online

По словам продавцов, несмотря на высокие цены, спрос не снизился. Люди продолжают покупать помидоры, однако в меньших количествах, в основном для повседневного потребления.

Покупатели отмечают, что нынешние цены слишком высоки для их бюджета. В отличие от прошлых лет, они покупают помидоры только для того, чтобы побаловать себя, а не для регулярного потребления или заготовок на зиму.

Как отмечают специалисты, на стоимость продукции влияет сразу несколько факторов. Среди них — высокие затраты на выращивание помидоров в теплицах, расходы на электроэнергию, сокращение посевных площадей, а также неблагоприятные погодные условия последних месяцев. Все это привело к снижению объемов урожая и сохранению высоких цен.

Обычно в июле и августе, с появлением помидоров, выращенных в открытом грунте, предложение на рынке увеличивается, а цены начинают снижаться. Продавцы и покупатели надеются, что и в этом году в ближайшие недели рынок будет лучше обеспечен продукцией, а помидоры станут доступнее для жителей.

Источник
studio-l.online logostudio-l
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