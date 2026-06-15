На рынках всё меньше молдавских помидоров, импорт вытесняет местную продукцию.

Сейчас на прилавках преобладают импортные томаты из Турции и Албании, тогда как молдавская продукция представлена лишь у отдельных продавцов. При этом цена на местные помидоры остаётся примерно на уровне прошлого года и составляет около 45 леев за килограмм, сообщает tv8.md

Фермеры отмечают, что выращивание овощей становится всё менее прибыльным из-за высоких затрат на отопление теплиц, электроэнергию и материалы. По их словам, одной из главных проблем остаётся отсутствие стабильных рынков сбыта.

В селе Старые Дубоссары Криулянского района, которое считается одним из центров овощеводства страны, многие семьи продолжают заниматься выращиванием томатов, однако всё чаще задумываются об отъезде за границу. Молодые фермеры жалуются на большие инвестиции и низкую рентабельность производства.

В то же время есть и те, кто возвращается в Молдову, чтобы развивать собственное хозяйство. Так, 27-летний Ион Ребежа после работы в Великобритании решил заняться выращиванием овощей на родине.

Местные власти подтверждают, что число производителей ежегодно сокращается из-за миграции и проблем со сбытом продукции. По данным специалистов, в последние годы Молдова импортирует более 18 тысяч тонн помидоров ежегодно. В холодный период доля импортной продукции на рынке достигает 85–90%, а основными поставщиками являются Турция, Нидерланды, Испания и Бельгия.