Молдова вкладывает 1,4 млрд леев в повышение энергоэффективности жилья.

На повышение энергоэффективности жилья через Фонд энергоэффективности в жилом секторе Молдовы (FEERM) в 2024-2027 гг. будет мобилизовано 1,4 млрд леев.

Об этом сообщили директор Центра устойчивой энергетики (CNED) Ион Мунтян и руководитель проекта «Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии для Молдовы (E4M)» Торстен Грайс на круглом столе, посвящённом государственным инвестициям в реабилитацию жилого сектора страны, передает logos-pres.md

Программа финансирования FEERM была разработана при финансовой поддержке ЕС и утверждена правительством Молдовы в апреле 2024 года. Но начала работать после подготовительного периода только в 2025 году и постепенно набирает обороты. В середине июня прошлого года, позже всех, стартовала линия финансирования Casa Verde.

Таким образом, основной темой круглого стола было подведение итогов первого года полноценной работы FEERM.

При этом её поддерживает проект «Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии для Молдовы (E4M)», реализуемый Немецким обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

Целью проекта является поддержка энергетической модернизации жилья, снижение потребления энергии, использование возобновляемых источников энергии и, соответственно, улучшение условий жизни граждан.

В 2025 году программа реализовывалась (и будет осуществляться в дальнейшем) через три основных продукта финансирования:

— «энергоэффективность многоквартирных домов»;

— «энергоэффективность индивидуальных домов в сельских домохозяйствах с крайней энергетической уязвимостью»;

— софинансирование инвестиций в возобновляемые источники энергии Casa Verde.

Как сообщил Ион Мунтян, всего в три перечисленных направления планируется вложить 1,09 млрд леев, а оставшиеся 310 млн уйдут, по словам чиновника, «на административные расходы».

На первое направление выделят 621 млн леев, на второе 93,4 млн, на третье – 554 млн.

В рамках проекта «Энергоэффективность многоквартирных домов»:

— были подготовлены энергетические аудиты для 98 домов;

— в процесс были вовлечены 77 ассоциаций собственников кондоминимумов (АРС);

— были утверждены 14 инвестиционных проектов;

— общая стоимость утверждённых проектов составила 69,18 млн леев;

— запущены процедуры проектирования и закупок для работ по энергетической реабилитации.

Грант, предоставляемый через программу FEERM, покрывает до 70% стоимости работ по энергетической реабилитации, а оставшиеся 30% составляет вклад жильцов. Ион Мунтян уточнил, что, по расчётам, эти деньги должны окупиться в течение 3-4 лет эксплуатации реабилитированного здания. Дополнительно для энергетически уязвимых жильцов предусмотрены дополнительные ассигнования, которые могут покрыть до 90% их вклада.

«Параллельно, при поддержке программы «Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии для Молдовы (E4M)», реализуется пилотный проект для многоквартирных домов, имеющих до 20 квартир. Он финансируется Норвегией с бюджетом 1 млн евро и является частью программы Е4М, общий бюджет которой – 26,3 млн евро. Эту программу также финансируют правительства Германии, ЕС и других партнёров по развитию», — рассказал Торстен Грайс.

Кроме того, из этого фонда финансируется обучение экспертов по энергоэффективности и руководителей ассоциаций жильцов, реклама в СМИ и соцсетях и некоторые другие программы.

В рамках продукта финансирования «Энергоэффективность индивидуальных домов в сельских домохозяйствах с крайней энергетической уязвимостью»:

— установлены контакты с более чем 600 домохозяйств;

— проведено более 350 выездов на места;

— подготовлены 192 энергетических аудита;

— утверждены 152 заявки на финансирование;

— подписан 141 договор финансирования;

— запущены закупки для 121 индивидуального дома;

— завершены работы по 42 объектам.

В рамках этого финансового продукта 50% допустимых расходов финансируются ЕС и правительством Германии, ещё 45% покрываются из Фонда снижения энергетической уязвимости, а вклад бенефициаров составляет только 5%.

В рамках продукта финансирования Casa Verde:

— поданы 745 заявок на участие;

— утверждены 88 инвестиционных проектов;

— подписаны 68 договоров финансирования;

В рамках программы Casa Verde государство компенсирует до 50% расходов (но не более 200 000 леев) на утепление, установку котлов, тепловых насосов или солнечных панелей.

Согласно оценкам, подготовленным на основе утверждённых проектов, сообщил Ион Мунтян, реализация FEERM может ежегодно обеспечить:

— экономию энергии более 5,86 млн кВт*ч;

— финансовую экономию более 14,65 млн леев;

— сокращение выбросов более чем на 1438 тонн СО2;

— реабилитацию или включение в процесс реабилитации более 60 000 м2 отапливаемых площадей;

— установку около 400 кВт фотоэлектрической мощности в рамках продукта Casa Verde.

Отвечая на вопросы журналистов, Ион Мунтян признал, что при внедрении проекта существуют и определённые сложности. В основном они связаны с неверием людей в возможность скорой окупаемости вложенных собственных денег.

«Жильцы не верят, что за счёт энергетической реабилитации дома можно снизить счета за потреблённую энергию до 50%, — сказал директор CNED. – Тогда мы их отправляем на уже реализованные объекты – «идите на Каля Ешилор в Кишинёве по такому-то адресу», или «езжайте в Хышчешть» и поговорите там с людьми, которые прожили эту зиму в отремонтированных домах».

По-прежнему нерешаемой остаётся проблема первого и последнего этажей. Жильцы, имеющие квартиры в середине многоэтажного дома, не хотят платить за утепление крыши или подвала.

Однако в целом результаты 2025 года показывают, что государственная программа FEERM стала по-настоящему рабочим механизмом поддержки инвестиций в энергоэффективность жилого сектора. И в последующие годы это получит многочисленные подтверждения на основе конкретных примеров, утверждает Ион Мунтян.