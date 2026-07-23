Железнодорожный транспорт в Молдове сможет получать софинансирование для мобильности.

Парламент принял соответствующий законопроект был принят во втором чтении.

Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс железнодорожного транспорта, разработанных министерством инфраструктуры и регионального развития. По данным авторов инициативы, мера поможет разгрузить трафик в отдельных зонах. В качестве примера в пояснительной записке указано соединение Международного аэропорта Кишинева имени Евгения Доги с национальной железнодорожной сетью, передает rupor.md

Законопроект также включает положения о заключении многолетнего договора на управление железнодорожной инфраструктурой и договора на оказание услуг по пассажирским перевозкам. Эти меры необходимы для освоения 300 миллионов леев, выделенных в государственном бюджете на 2026 год, в том числе до завершения реорганизации госпредприятия «Железная дорога Молдовы».

Министерство инфраструктуры и регионального развития продолжит отвечать за заключение договоров на общественные услуги через аукционы, а правительство получит право принимать решения об их прямом присуждении в предусмотренных законом случаях.

Инициатива реализуется в рамках гармонизации национального законодательства с нормами Европейского союза и выполнения обязательств Молдовы на пути евроинтеграции, уточняет парламент.