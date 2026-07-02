Без автобуса до райцентра: 135 населенных пунктов Молдовы ждут решения.

В Молдове 135 населенных пунктов остаются без автобусных маршрутов до административных центров.

Министр инфраструктуры Владимир Боля в эфире Rezoomat сказал, что проблему будут решать после административно-территориальной реформы, когда парламент определит, сколько в стране останется мэрий и коммун, передает rupor.md

По словам Боли, министерство знает о селах, где нет общественного транспорта. Сейчас ведомство анализирует ситуацию, но окончательная схема маршрутов будет зависеть от новой административной карты.

После реформы местные власти первого уровня должны будут связать все села с центром коммуны и ближайшим городом. Там жители смогут получить базовые услуги, в том числе медицинские, а также доехать за покупками.

При этом небольшим селам не обещают ежедневные рейсы. Боля отметил, что населенные пункты с 400 или 500 жителями не могут каждый день давать достаточно пассажиров, чтобы маршрут был прибыльным. Для таких сел могут предусмотреть транспорт по запросу после обсуждений с жителями.

«Маленькое село с 500 или 400 жителями не может каждый день давать большое число пассажиров, чтобы рейс был прибыльным. Но оно обязательно должно иметь, хотя бы раз в две недели и по запросу после обсуждений с жителями, сообщение с центром коммуны и ближайшим административным центром», — сказал Боля.

Министр признал, что действующая система маршрутов построена на коммерческой логике. Перевозчики выходят туда, где есть прибыль, поэтому часть сел остается без транспорта.

«Пассажирский транспорт имеет социальное значение. Это не бизнес в прямом смысле. Когда деятельность строго коммерческая, все ориентируются на прибыль. Именно поэтому у нас есть 135 населенных пунктов без маршрутов», — заявил Боля.

По словам министра, маршруты внутри будущих коммун должны создавать местные власти. Боля считает, что они лучше знают ситуацию в селах и напрямую слышат проблемы жителей. Для запуска таких рейсов власти хотят использовать механизм субсидирования. Боля привел в пример Унгены, где местный бюджет покрывает часть стоимости билета, и Кишинев, где общественный транспорт также субсидируется.

После анализа на местах, по словам министра, власти должны определить, сколько денег потребуется, чтобы социальный общественный транспорт охватил все населенные пункты страны.