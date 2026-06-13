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ipn
13 Июня 2026, 16:45
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Железнодорожный транспорт сможет получать софинансирование от государства

Парламент одобрил в первом чтении проект закона, направленный на модернизацию инфраструктуры и повышение эффективности управления железнодорожным сектором.

Железнодорожный транспорт сможет получать софинансирование от государства.
Железнодорожный транспорт сможет получать софинансирование от государства.

Проект изменений в Кодекс железнодорожного транспорта подготовлен Министерством инфраструктуры и регионального развития. Авторы отмечают, что возможность софинансирования железнодорожного транспорта может способствовать разгрузке движения в отдельных районах страны. В качестве примера в пояснительной записке к инициативе указано соединение Международного аэропорта «Евгения Дога» в Кишинёве с национальной железнодорожной сетью, передает ipn.md

Документ также содержит положения о заключении многолетнего контракта на управление железнодорожной инфраструктурой, а также контракта на предоставление услуг общественного пассажирского транспорта. Это необходимо для использования суммы в 300 миллионов леев, предусмотренной в Законе о государственном бюджете на 2026 год, в том числе до завершения процесса реорганизации Железной дороги Молдовы.

Согласно пояснительной записке, новые положения могут способствовать развитию железнодорожного транспорта на коротких маршрутах и улучшению мобильности в городских и пригородных зонах, включая возможные связи с объектами стратегической инфраструктуры.

Власти утверждают, что изменения не требуют дополнительных расходов сверх уже предусмотренных в государственном бюджете средств, включающих ассигнования на управление железнодорожной инфраструктурой и на услуги общественного пассажирского транспорта.

Источник
ipn
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