Пассажирский поезд Кишинев-Унгены теперь состоит из одного вагона
Об этом свидетельствуют видеокадры, опубликованные в соцсетях. Автор видео утверждает, что ранее состав насчитывал три вагона, а сокращение его вместимости отражает тяжёлое положение, в котором оказался железнодорожный сектор.
«Больно… Это реальность… Людей всё меньше и меньше, и всего один вагон… Печально», — написал пользователь, разместивший видео в Facebook, сообщает bani.md
Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. В начале июня правительство одобрило выделение 300 миллионов леев на спасение и модернизацию железнодорожной отрасли.
Согласно официальным данным, к началу 2026 года предприятие накопило задолженность по государственным социальным взносам в размере более 75,3 миллиона леев. Кроме того, начисленные пени составляют ещё 40,7 миллиона леев.
Ещё 67 миллионов леев приходится на долги перед фондами обязательного медицинского страхования, а сумма штрафных начислений по ним превышает 22,6 миллиона леев.
В общей сложности просроченные обязательства и штрафные санкции предприятия превысили 205 миллионов леев.
В последние годы ЖДМ пыталась снизить финансовую нагрузку за счёт оптимизации расходов и реализации части активов. Однако сокращение объёмов грузоперевозок — основного источника доходов компании — и нехватка финансовых ресурсов продолжают негативно сказываться на деятельности предприятия.