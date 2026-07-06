Две трети госпредприятий Молдовы убыточны или не работают.

Только 53 из 171 государственного предприятия, находящегося в управлении Агентства публичной собственности (APP), были прибыльными в последние годы.

Об этом свидетельствует анализ, проведенный Europa Liberă. Власти Молдовы намерены реформировать госпредприятия, однако пока неясно, как именно будет выглядеть «генеральная уборка», о необходимости которой заявила президент Майя Санду.

Скандал вокруг MoldATSA открыл настоящий ящик Пандоры в вопросе государственных предприятий Республики Молдова.

Помимо необходимости предотвратить злоупотребления, подобные ситуации с Анастасией Табурчану — двоюродной сестрой президента, которая была принята на работу в MoldATSA без конкурса и за год заработала около 1 миллиона леев, — правительство намерено проанализировать и экономическую деятельность государственных компаний.

Пока неясно, что будет с реформой госпредприятий после отставки премьер-министра Александра Мунтяну. 3 июля он объявил о своем уходе, заявив, что «больше не может исполнять свои обязанности в соответствии со своими принципами и убеждениями».

Europa Liberă проанализировала опубликованные Агентством публичной собственности (АПС) данные и выяснила, что из 171 предприятия, находящегося в ведении агентства, к концу 2024 года активными оставались лишь 73. Из них только 53 завершили год с прибылью.

Совокупный убыток 20 предприятий, завершивших год с отрицательным финансовым результатом, в 2024 году составил 1,3 миллиарда леев.

Из числа неактивных предприятий 41 находилось в процессе банкротства, 14 — в стадии ликвидации, а еще 42 вообще не вели никакой деятельности.

Руководитель Arena Chișinău: «Мы работаем в штатном режиме»

Сергей Станчу, кандидат от PAS на пост мэра Оргеева на выборах мая 2026 года, где он не прошел во второй тур, с марта 2023 года возглавляет Arena Chișinău.

По данным АПС, спортивно-концертный комплекс в период 2019–2024 годов понес значительные убытки. Прибыль предприятие показало только в 2022 году, заработав 17,8 миллиона леев.

Arena Chișinău — современный комплекс, где проходят спортивные соревнования (по гандболу, баскетболу, волейболу и другим видам спорта), концерты и масштабные мероприятия.

В 2024 году предприятие зафиксировало чистый убыток в размере 37,5 миллиона леев. Годом ранее, в 2023-м, убыток составлял 20 миллионов леев.

В интервью Europa Liberă Станчу заявил, что реорганизация или реструктуризация арены пока не требуется, поскольку предприятие «лишь находится на этапе развития».

Отвечая на вопрос о многолетних убытках, он пояснил, что значительная часть отрицательного финансового результата связана с амортизацией зданий, а деятельность предприятия в 2025 году уже принесла 2 миллиона леев прибыли.

«Финансовая отчетность показывает минус более чем в 40 миллионов, но это связано с износом и амортизацией зданий. Поскольку объект новый, эти расходы ложатся на бюджет Arena Chișinău, поэтому цифры выглядят именно так. На самом деле мы покрываем свои расходы. С 2023 года наши доходы выросли более чем на 50%. Амортизация зданий будет продолжаться еще более десяти лет», — отметил Серджиу Станчу.

В декларации о доходах за 2025 год он указал, что получил зарплату в Arena Chișinău в размере 561 249 леев, то есть около 46 770 леев в месяц. Еще 219 278 леев он заработал в компании Teleradio-Moldova.

В марте 2025 года Национальный орган по неподкупности (НОН) признал, что Станчу находился в состоянии несовместимости должностей, поскольку одновременно являлся членом Наблюдательного совета Teleradio-Moldova и муниципальным советником Оргеева.

Руководитель аэропорта Маркулешты: «Предприятие не является убыточным»

Николай Кликинич возглавляет Международный аэропорт Маркулешты с 2018 года, когда предприятие перешло в управление АПС.

Все это время аэропорт декларировал финансовые убытки. Только в 2024 году чистый убыток составил 23 миллиона леев.

По словам Кликинича, такая ситуация объясняется амортизацией основных средств, которые долгое время не переоценивались.

«Предприятие не является убыточным, наоборот — оно прибыльное», — заявил он.

По его словам, инфраструктура аэропорта включает большое количество объектов, доставшихся еще с советских времен, которые никогда не проходили переоценку.

«Доходов недостаточно, чтобы покрыть накопленную за многие годы амортизацию большого количества имущества советского периода», — пояснил директор.

Он добавил, что после переоценки активов финансовая картина существенно изменится.

Международный аэропорт Маркулешты был создан в 2004 году на базе бывшего советского военного аэродрома. Его площадь составляет 265 гектаров, а взлетно-посадочная полоса длиной более 2,5 километра позволяет принимать тяжелые самолеты. Уставный капитал предприятия — около 378 миллионов леев. По данным АПС, здесь работают 75 сотрудников.

Зачем нужна реорганизация

После скандала с MoldATSA президент Майя Санду и премьер-министр потребовали реформировать Агентство публичной собственности.

На пресс-конференции 1 июля глава государства заявила, что АПС следует разделить на две структуры.

«Одна структура должна заниматься предприятиями с потенциалом — модернизировать их и повышать их стоимость, а другая — управлять остальными активами», — сказала Майя Санду.

Кроме того, президент предложила вывести часть государственных компаний на фондовую биржу.

В тот же день теперь уже бывший премьер Александр Мунтяну поручил вице-премьеру, министру экономического развития и цифровизации Евгению Осмокеску представить полную оценку деятельности АПС и конкретный план его реорганизации.

Первым шагом стало переподчинение АПС Министерству экономического развития и цифровизации.

В интервью Europa Liberă Осмокеску заявил, что неэффективные компании должны быть ликвидированы, а перспективные — приватизированы.

«Уже существует список предприятий, которые могут быть приватизированы, ликвидированы или реорганизованы. Мы его пересмотрим. Будет проведен масштабный аудит не только госпредприятий, но и самого АПС, чтобы понять, какое наследие нам досталось», — сказал министр.

Он добавил, что рассматриваются три сценария реформирования АПС и государственных предприятий, которые будут представлены в течение двух недель.

За три года — ни одной приватизации

В период 2023–2025 годов в Молдове не было приватизировано ни одного государственного предприятия.

Такой вывод содержится в отчете аналитического центра Expert-Grup, посвященном реализации Стратегии управления государственной собственностью.

Один из авторов исследования, эксперт Стас Мадан, отметил, что государство за последние три года так и не смогло выставить на приватизацию ни одно предприятие, несмотря на соответствующие обязательства.

По его словам, причиной стала череда избирательных кампаний, которые не способствовали проведению столь чувствительных реформ.

«Приватизация требует политической воли, а у молдавского государства нет хорошей традиции проводить такие процессы», — отметил эксперт.

Согласно отчету Expert-Grup, финансовое состояние госпредприятий демонстрирует «кажущееся улучшение». Основным показателем стали перечисления прибыли в государственный бюджет.

Если в 2021 году в бюджет поступило 100 миллионов леев, то в 2025 году — уже 691 миллион леев, почти в семь раз больше.

При этом вклад государственных предприятий в ВВП Молдовы составляет всего 0,9%, а в общую занятость — 3,5%. Эксперты считают эти показатели весьма скромными.

Стас Мадан также подчеркнул необходимость рационализации государственной собственности, включая реорганизацию предприятий с последующей приватизацией.

Еще одной рекомендацией является повышение качества корпоративного управления до уровня лучших международных практик.

Несмотря на сокращение их роли, государственные предприятия по-прежнему остаются важной частью экономики.

Парламент создаст комиссию

Вопрос государственных предприятий был включен в повестку заседания парламента 2 июля.

Депутаты проголосовали за создание следственной комиссии из 11 человек, которая изучит деятельность государственных предприятий. Ее председателем назначен депутат от PAS Дину Плынгэу.

Комиссия должна подробно проанализировать вопросы трудоустройства на госпредприятиях, уровень оплаты труда руководителей и сотрудников, порядок проведения конкурсов на вакансии, а также случаи совмещения должностей в нескольких государственных учреждениях.

В тот же день председатель парламента Игорь Гросу сообщил, что 12 из 578 руководителей государственных предприятий являются членами PAS.