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jurnal.md logojurnal
1 Июля 2026, 11:48
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Жара в Молдове после прохладной весны наносит вред саженцам

2026 год станет трудным годом для саженцев деревьев.

Жара в Молдове после прохладной весны наносит вред саженцам.
Жара в Молдове после прохладной весны наносит вред саженцам.

После прохладной весенней погоды, экстремальная жара последних дней влияет на развитие молодых растений, особенно слив, абрикосов, вишни, черешни и других сортов, говорят садоводы из Заима Каушанского района. Питомники в этом районе поставляют посадочный материал по всей стране, передает jurnaltv.md

Семья Стерпу выращивает до 10 000 саженцев в год. Садоводы рассказали Studio-L, что часть производства уже пострадала из-за довольно низких температур весной.

Светлана Стерпу, садовод: «Когда весна бывает такой холодной, деревья сильно страдают, потому что они молодые, хрупкие, и эта разница температур, которая у нас была, — в мае у нас днем было +20 градусов, а ночью -10. — А если дерево развивается из почки, как зерно пшеницы, оно очень нежное, и эта разница температур сильно влияет».

Недостаток дождей в последние недели вынуждает фермеров тратить больше средств на орошение. Несмотря на эти усилия, спасти весь урожай не удается.

Источник
jurnal.md logojurnal
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