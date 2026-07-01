Жара в Молдове после прохладной весны наносит вред саженцам
2026 год станет трудным годом для саженцев деревьев.
После прохладной весенней погоды, экстремальная жара последних дней влияет на развитие молодых растений, особенно слив, абрикосов, вишни, черешни и других сортов, говорят садоводы из Заима Каушанского района. Питомники в этом районе поставляют посадочный материал по всей стране, передает jurnaltv.md
Семья Стерпу выращивает до 10 000 саженцев в год. Садоводы рассказали Studio-L, что часть производства уже пострадала из-за довольно низких температур весной.
Светлана Стерпу, садовод: «Когда весна бывает такой холодной, деревья сильно страдают, потому что они молодые, хрупкие, и эта разница температур, которая у нас была, — в мае у нас днем было +20 градусов, а ночью -10. — А если дерево развивается из почки, как зерно пшеницы, оно очень нежное, и эта разница температур сильно влияет».
Недостаток дождей в последние недели вынуждает фермеров тратить больше средств на орошение. Несмотря на эти усилия, спасти весь урожай не удается.