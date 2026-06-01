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noi.md logonoi
24 Июня 2026, 07:45
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Более 40 000 саженцев погибло в заповеднике Pădurea Domnească

Внеплановая проверка, проведенная в природном заповеднике Pădurea Domnească, выявила нарушения в управлении работами по лесовосстановлению и значительные потери саженцев.

Более 40 000 саженцев погибло в заповеднике Pădurea Domnească.
Более 40 000 саженцев погибло в заповеднике Pădurea Domnească.

Агентство Moldsilva сообщает, что в ходе проверок, проведенных в природном заповеднике Pădurea Domnească, были выявлены отклонения в организации работ по расширению лесного фонда и в планировании мероприятий по лесовосстановлению. По данным учреждения, выявленные проблемы связаны со способом проведения посадочных работ и сохранения лесопосадочного материала, пишет noi.md со ссылкой на ecology.md

По результатам проверки, плохая организация работы и отсутствие эффективных мер по сохранению саженцев привели к их засыханию до стадии посадки. В результате погибло более 40 000 саженцев, предназначенных для расширения лесного фонда, что сделало невозможным полное выполнение запланированного объема работ.

Дополнительные проверки также выявили недостатки в организации ухода за саженцами в питомниках и лесных культурах. По данным агентства Moldsilva, эти недостатки могут повлиять на развитие саженцев и эффективность лесовосстановления.

Ведомство уточняет, что действия лесничих, ответственных за ситуацию, задокументированы. Выводы рабочей группы лягут в основу применения дисциплинарных мер и передачи материалов в компетентные государственные органы для изучения возможности возмещения ущерба, причиненного ненадлежащим обращением с посадочным материалом.

Более 40 000 саженцев погибло в заповеднике Pădurea DomneascăБолее 40 000 саженцев погибло в заповеднике Pădurea Domnească

Более 40 000 саженцев погибло в заповеднике Pădurea Domnească

Источник
noi.md logonoi
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