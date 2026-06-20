В Молдове одни бюджетники получают 2500 леев в месяц, а другие — 65 000 леев.

Власти начали общественные консультации по реформе системы оплаты труда в государственном секторе, которая предусматривает повышение заработной платы на 10-30% примерно для 170 000 сотрудников.

Проект направлен на сокращение расхождений в заработной плате, консолидацию базовой заработной платы и внедрение более четкой системы оценки эффективности работы, пишет mold-street.com

По данным Министерства финансов, реформа направлена на создание системы, основанной на справедливости, предсказуемости и результативности.

Власти утверждают, что изменения принесут пользу всем категориям сотрудников, включая работников сферы образования, социальной помощи, здравоохранения, общественного порядка и других важных отраслей. Реформа предусматривает повышение доходов, консолидацию фиксированной части заработной платы и более четкое признание индивидуальной эффективности работы при оплате труда.

Среди основных положений проекта – консолидация базовой заработной платы, которая составит около 70% месячного дохода, а также четкое определение критериев для установления повышений.

Проект также предусматривает пересмотр базовых значений, используемых для расчета заработной платы в бюджетном секторе. Целевые значения составляют 4200, 4700, 5100, 5300, 6200 и 6900 леев. Их количество должно быть сокращено с десяти до шести к 2027 году и до максимум четырех к 2032 году, что позволит уточнить составляющие месячной заработной платы и усилить роль базовой заработной платы.

Новая структура также вводит механизмы гибкости, включая временную корректировку заработной платы в зависимости от конкурентоспособности вакансий, исключительно для труднозаполняемых должностей. Эта мера будет применяться с 2028 года. Одновременно проект предусматривает создание отдельной сетки для ИТ-функций с целью привлечения и удержания специалистов.

Реализация проекта окажет значительное организационное воздействие на учреждения, повысив конкурентоспособность и укрепив справедливость и прозрачность системы вознаграждения. Он также предусматривает укрепление управления посредством межведомственного механизма координации и мониторинга политики в области заработной платы.

Министр финансов Андриан Гаврилицэ заявил на пресс-конференции, что изменения приведут к ожидаемому повышению заработной платы для примерно 170 000 сотрудников бюджетной системы, при этом повышение составит от 10% до 30%.

Реформа направлена на упрощение системы, которая, по словам министра, стала все более сложной, труднее для понимания и во многих случаях менее справедливой.

По словам Андриана Гаврилицэ, эти несоответствия привели к ситуациям, когда аналогичные должности оплачивались по-разному, в то время как должности, имеющие важное значение для качества государственных услуг, оставались недооцененными. Эта ситуация ослабила связь между ценностью должности и заработной платой и усилила ощущение несправедливости.

Документ показывает, что базовая заработная плата варьируется от примерно 2500 леев, включая компенсационную выплату за минимальную заработную плату, в случае технического и вспомогательного персонала, до примерно 65 000 леев для руководящих должностей в судебной системе. Таким образом, эффективное соотношение достигает 1:26, что значительно выше установленного законом порога 1:15.

В то же время многие должности низшего уровня оплачиваются ниже установленного законом минимального уровня заработной платы в 6300 леев, что требует компенсационных выплат в соответствии с трудовым законодательством. По оценкам, к 2026 году доля сотрудников, получающих такие выплаты, составит около 19,7%, то есть 44 651 человек.

Власти утверждают, что основными бенефициарами повышения станут около 60 000 работников сферы образования, 50 000 рабочих и технических специалистов, 20 000 сотрудников городских администраций и органов местного самоуправления, а также 17 000 сотрудников, обеспечивающих общественный порядок.

Одним из столпов реформы является внедрение четкой системы оценки эффективности работы. Премия за эффективность, которая в настоящее время выплачивается почти всем сотрудникам, будет ограничена менее чем половиной из них, и максимум 15% смогут получить максимальную премию. Эта мера направлена на стимулирование реальной производительности и искоренение практики неизбирательного начисления премий.

«Это не выплата всем, а награда за реальную производительность», — подчеркнул министр Гаврилицэ.

Согласно проекту, премия за результативность будет выплачиваться в виде процента от базовой заработной платы, установленной для занимаемой должности. Сотрудники, получившие оценку «отлично», смогут получить 15%-ое повышение базовой заработной платы, а те, кто получил оценку «очень хорошо», — 6%-ое.

Реформа будет осуществляться поэтапно до 2032 года, с промежуточной оценкой в 2029 году. Это связано с целью обеспечения бюджетной устойчивости, включая ограничение фонда заработной платы до 9% ВВП.

Проект закона будет вынесен на общественное обсуждение, и правительство стремится к тому, чтобы новый закон о заработной плате вступил в силу 1 сентября 2026 года. Первые скорректированные зарплаты будут выплачены в тот же период.

Финансирование повышения заработной платы, оцениваемого примерно в один миллиард леев в текущем году, будет обеспечено за счет бюджетной корректировки и дополнительных доходов, без привлечения заемных средств.