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tv8.md logotv8
13 Июня 2026, 08:00
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Запуск линии электропередачи Вулканешты – Кишинёв перенесён на конец лета

О сроках запуска линии сообщил министр энергетики.

Запуск линии электропередачи Вулканешты – Кишинёв перенесён на конец лета.
Запуск линии электропередачи Вулканешты – Кишинёв перенесён на конец лета.

Хотя работы на подстанции в Вулканештах уже полностью завершены и в ближайшее время там начнутся испытания, на объекте в Кишинёве ещё предстоит выполнить часть работ, передает tv8.md

По словам Дорина Жунгиету, он не исключает, что подрядчика могут оштрафовать за несоблюдение сроков контракта. 

При этом министр отметил, что на строительстве возникли задержки, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий и обильных осадков, но компания, по его словам, прилагала усилия для их преодоления.

По текущим оценкам, если работы на кишинёвской подстанции будут завершены вовремя, передача электроэнергии по новой линии в центральные районы страны может начаться уже до конца лета.

Изначально проект планировали завершить к концу 2025 года. Его стоимость превышает 60 миллионов евро. 

Общая протяжённость линии составляет 157 километров. Она проходит через 35 населённых пунктов в восьми районах и опирается на 508 опор высокого напряжения.

Источник
tv8.md logotv8
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