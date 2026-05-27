27 Мая 2026, 20:27
Жунгиету: Работы на кишиневской подстанции выполняются с задержками, возможны штрафы

Работы на ЛЭП Вулканешты продвинулись, и линия электропередачи практически готова к подаче электроэнергии, утверждает министр энергетики Дорин Жунгиету.

Однако на Кишиневской подстанции зафиксированы задержки, которые могут привести к штрафам для исполнителя работ за несоблюдение сроков, передает agora.md

По словам министра, на прошлой неделе были завершены работы по установке важнейшего основного оборудования на подстанции Вулканешты, и в настоящее время ведутся работы по установке вторичного оборудования. 

«Линия практически готова к подаче электроэнергии», — сказал Дорин Жунгиету, уточнив, что 21 мая были завершены последние испытания, не требующие подачи электроэнергии на инфраструктуру.

Что касается Кишиневской подстанции, министр признал наличие некоторых задержек. Он упомянул, что Министерство энергетики запросило обновленный график работ и план взыскания задолженности с подрядчиков.

В то же время чиновник заявил, что дожди последних нескольких дней повлияли на ход строительных работ и доступ техники на строительную площадку.

"Для полной оценки обоснованности применения этих штрафных санкций мы ожидаем увидеть обновленный план работ от подрядчика и обоснования, которые он приведет в связи с выявленными задержками. (...) На основании всех этих деталей подразделение по реализации проекта совместно с банком примет решение о применении или неприменении этих штрафных санкций", - отметил Жунгиету.

Он заявил, что совершит повторный визит на объект для проверки реального состояния работ, отметив, что подрядчик продолжал свою деятельность даже в выходные дни.

