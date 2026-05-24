24 Мая 2026, 15:30
В Молдове полностью восстановили работу магистральных линий электропередачи

Специалисты госпредприятия Moldelectrica завершили ремонт высоковольтных сетей, поврежденных во время непогоды 22 мая.

Все элементы энергетической инфраструктуры снова работают в штатном режиме, сообщает Министерство энергетики, передает rupor.md

Авария произошла в пятницу, 22 мая, из-за проливных дождей и ударов молний. Непогода вывела из строя две важные линии напряжением 400 кВ: Вулканешты-Исакча, связывающую Молдову с Румынией, и Вулканешты-МГРЭС. Сразу после сбоя инженеры начали оперативные маневры, чтобы изолировать поврежденные участки и сохранить стабильность всей энергосистемы страны.

Несмотря на серьезность инцидента, массовых отключений света в домах жителей Молдовы удалось избежать.

Диспетчеры и ремонтные бригады работали в непрерывном режиме, поэтапно подключая линии после технических проверок. Власти подтвердили, что на данный момент все последствия непогоды устранены, а надежность сети полностью восстановлена.

Источник
rupor.md logorupor
