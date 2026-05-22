theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
22 Мая 2026, 21:37
11 816
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Непогода повредила линии электропередачи: потребителей просят экономить свет

Сильные дожди и интенсивные грозы привели к аварийному отключению линий электропередачи 400 кВ Вулканешты – Исакча и Вулканешты – МГРЭС.

Непогода повредила линии электропередачи: потребителей просят экономить свет.
Непогода повредила линии электропередачи: потребителей просят экономить свет.

Об этом сообщили Министерство энергетики и Национальный центр управления кризисными ситуациями.

По данным властей, специалисты Moldelectrica уже установили характер повреждения на линии Вулканешты – МГРЭС. Аварийные бригады работают в непрерывном режиме для устранения неисправности и скорейшего восстановления работы линии. Также проводится проверка других элементов сети, пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий.

Несмотря на инциденты в системе передачи электроэнергии, отключений потребителей не произошло. Власти заверили, что Национальная электроэнергетическая система продолжает работать в стабильном и контролируемом режиме благодаря оперативным действиям диспетчеров и технических служб.

В Moldelectrica сообщили, что весь оперативный персонал мобилизован для безопасного повторного подключения и синхронизации линии 400 кВ, а также для поддержания надёжности энергосистемы.

В связи с возможными перегрузками власти призвали граждан рационально использовать электроэнергию и по возможности сократить потребление в часы пик, чтобы избежать дополнительных сбоев в сети.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте