Непогода повредила линии электропередачи: потребителей просят экономить свет.

Об этом сообщили Министерство энергетики и Национальный центр управления кризисными ситуациями.

По данным властей, специалисты Moldelectrica уже установили характер повреждения на линии Вулканешты – МГРЭС. Аварийные бригады работают в непрерывном режиме для устранения неисправности и скорейшего восстановления работы линии. Также проводится проверка других элементов сети, пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий.

Несмотря на инциденты в системе передачи электроэнергии, отключений потребителей не произошло. Власти заверили, что Национальная электроэнергетическая система продолжает работать в стабильном и контролируемом режиме благодаря оперативным действиям диспетчеров и технических служб.

В Moldelectrica сообщили, что весь оперативный персонал мобилизован для безопасного повторного подключения и синхронизации линии 400 кВ, а также для поддержания надёжности энергосистемы.