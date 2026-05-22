Непогода повредила линии электропередачи: потребителей просят экономить свет
Сильные дожди и интенсивные грозы привели к аварийному отключению линий электропередачи 400 кВ Вулканешты – Исакча и Вулканешты – МГРЭС.
Об этом сообщили Министерство энергетики и Национальный центр управления кризисными ситуациями.
По данным властей, специалисты Moldelectrica уже установили характер повреждения на линии Вулканешты – МГРЭС. Аварийные бригады работают в непрерывном режиме для устранения неисправности и скорейшего восстановления работы линии. Также проводится проверка других элементов сети, пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий.
Несмотря на инциденты в системе передачи электроэнергии, отключений потребителей не произошло. Власти заверили, что Национальная электроэнергетическая система продолжает работать в стабильном и контролируемом режиме благодаря оперативным действиям диспетчеров и технических служб.
В Moldelectrica сообщили, что весь оперативный персонал мобилизован для безопасного повторного подключения и синхронизации линии 400 кВ, а также для поддержания надёжности энергосистемы.
В связи с возможными перегрузками власти призвали граждан рационально использовать электроэнергию и по возможности сократить потребление в часы пик, чтобы избежать дополнительных сбоев в сети.