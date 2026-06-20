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logos.press.md logologos
20 Июня 2026, 11:45
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За списание талонов на питание в Молдове предлагают ввести штраф

Вырасти могут и штрафы за нелегальную предпринимательскую деятельность, нарушения правил бухучета и применения контрольно-кассовой техники.

За списание талонов на питание предлагают ввести штраф.
За списание талонов на питание предлагают ввести штраф.

Эти изменения предложены Министерством финансов в рамках бюджетно — налоговой и таможенной политики на 2027 год, передает logos-pres.md

Так, в Кодекс о правонарушениях предложено ввести поправку, увеличивающую штраф за незаконную деятельность с 30-90 у.е. до 50-100 у.е. или с 1,5-4,5 тыс. леев до 2,5-5 тыс. леев. Еще одна поправка расширяет ответственность за нарушения бухучета. 

В частности, предлагается распространить санкции за неотражение хозяйственных операций в учете и на неполное отражение. Кроме того, предусмотрен штраф от 100 до 400 у.е. предприятий, которые будут списывать электронные талоны на питание с целью выдачи клиентам денежных средств. Благодаря этому законодательно завершается переход на электронные талоны и усиливается контроль за их использованием по целевому назначению. 

В плане применении контрольно-кассовой техники предлагается установить штраф за установку, ремонт и техобслуживание кассовых аппаратов без регистрации в ГНС в качестве соответствующего центра, а также за ненадлежащее ведение журнала учета таких услуг. Он составит 42-60 у.е. для физлиц и 45-90 у.е. — для должностных лиц. 

Штраф за невыдачу кассового чека предложено увеличить с 1 до 3 у.е.

Источник
logos.press.md logologos
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