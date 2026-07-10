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10 Июля 2026, 19:38
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В Тирасполе проверяют подвалы, которые могут использоваться как укрытия

Некоторые подвалы в Тирасполе проверку не прошли, но есть и образцовые — с покрашенными стенами, кухней, мебелью, запасом консервов и даже детской комнатой.

В Тирасполе проверяют подвалы, которые могут использоваться как укрытия.
В Тирасполе проверяют подвалы, которые могут использоваться как укрытия.

По поручению Вадима Красносельского такие проверки проводят раз в два месяца по всему региону. Всего в Тирасполе – 254 возможных укрытия, сообщает МВД Приднестровья.

В рейды выходят сотрудники Гражданской обороны, спасатели и инспекторы Госпожнадзора. Они проверяют: не захламлён ли подвал; есть ли свободный доступ; где хранятся ключи. Они должны находиться у одного из жильцов или в ЖЭУ. На входе обязательно должна быть размещена информация о том, у кого находятся ключи.

Сегодня специалисты осмотрели лишь часть укрытий. Некоторые из них проверку не прошли. Но есть и образцовые подвалы. О порядке в них позаботились сами жители. Всё аккуратно: стены покрашены, есть кухня, мебель, запас консервов и даже детская комната.

Главное управление по чрезвычайным ситуациям напомнило жителям о запрете захламлять подвальные помещения многоквартирных домов. В ведомстве подчеркнули, что складировать мусор, обустраивать сараи и использовать подвалы в личных целях запрещено, поскольку они являются общедомовым имуществом, а не частной собственностью.

Спасатели также предупредили, что самовольно срезать, взламывать или менять замки на входах в подвальные укрытия запрещено.

Источник
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