Молдова ухудшила позиции в Индексе восприятия коррупции.

Согласно опубликованному докладу, Молдова набрала 42 балла из 100 возможных, что на один балл меньше, чем в предыдущем году. Показатель страны совпадает со среднемировым значением, которое опустилось до исторического минимума и также составило 42 балла, пишет bani.md

Данные исследования свидетельствуют о том, что более двух третей проанализированных государств получили менее 50 баллов, что указывает на высокий уровень коррупции в государственном секторе. Эксперты Transparency International предупреждают: несмотря на то, что некоторые страны за последнее десятилетие достигли определённого прогресса, большинство из них либо не изменили своих позиций, либо ухудшили свои показатели.

Авторы доклада подчёркивают, что отсутствие твёрдого и последовательного руководства в борьбе с коррупцией, ослабление механизмов демократического контроля, а также систематическое давление на гражданское общество и независимые средства массовой информации способствуют дальнейшему обострению этого негативного явления в глобальном масштабе.

Что касается Республики Молдова, то представленные данные фиксируют небольшое ухудшение позиций по сравнению с прошлым годом. Это произошло после периода, когда показатель страны демонстрировал постепенный и устойчивый рост. Тем не менее, Молдова по-прежнему находится далеко от государств, которые считаются наименее коррумпированными в мире, и продолжает занимать место в нижней половине глобального рейтинга восприятия коррупции.