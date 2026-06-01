theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
1 Июня 2026, 14:30
21
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова ухудшила позиции в Индексе восприятия коррупции

Согласно Индексу восприятия коррупции, подготовленному организацией Transparency International, Молдова заняла 80-е место в мировом рейтинге среди 182 государств и территорий.

Молдова ухудшила позиции в Индексе восприятия коррупции.
Молдова ухудшила позиции в Индексе восприятия коррупции.

Согласно опубликованному докладу, Молдова набрала 42 балла из 100 возможных, что на один балл меньше, чем в предыдущем году. Показатель страны совпадает со среднемировым значением, которое опустилось до исторического минимума и также составило 42 балла, пишет bani.md

Данные исследования свидетельствуют о том, что более двух третей проанализированных государств получили менее 50 баллов, что указывает на высокий уровень коррупции в государственном секторе. Эксперты Transparency International предупреждают: несмотря на то, что некоторые страны за последнее десятилетие достигли определённого прогресса, большинство из них либо не изменили своих позиций, либо ухудшили свои показатели.

Авторы доклада подчёркивают, что отсутствие твёрдого и последовательного руководства в борьбе с коррупцией, ослабление механизмов демократического контроля, а также систематическое давление на гражданское общество и независимые средства массовой информации способствуют дальнейшему обострению этого негативного явления в глобальном масштабе.

Что касается Республики Молдова, то представленные данные фиксируют небольшое ухудшение позиций по сравнению с прошлым годом. Это произошло после периода, когда показатель страны демонстрировал постепенный и устойчивый рост. Тем не менее, Молдова по-прежнему находится далеко от государств, которые считаются наименее коррумпированными в мире, и продолжает занимать место в нижней половине глобального рейтинга восприятия коррупции.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте