В Молдове запустили программу грантов до 750 000 леев для развития туризма.

Некоммерческие организации в Молдове смогут получить гранты в размере от 300 000 до 750 000 леев на проекты в сфере туризма.

Новая программа «Устойчивый туризм» запущена Национальным туристическим офисом (ONT), передает moldova1.md

Программа направлена на поддержку местных инициатив, которые помогают развивать туристический потенциал страны — от природного и культурного наследия до цифровых сервисов и продвижения туристических направлений.

Как отметила и.о. директора ONT Oficiul Național al Turismului Ана Шандра, Молдова обладает всеми ресурсами для развития сильного туристического бренда.

«Молдова имеет все составляющие, чтобы стать сильной туристической страной: вино, природа, гостеприимство, историческое и культурное наследие. Всё больше местных инициатив имеют потенциал, но нуждаются в поддержке», — заявила она.

Проекты могут быть поданы по трём направлениям:

развитие туристических продуктов;

продвижение туристических направлений;

цифровизация услуг в сфере туризма.

Размер грантов составляет от 300 000 до 750 000 леев. Обязательное условие — собственный вклад заявителя не менее 20% от стоимости проекта.

Подать заявки могут некоммерческие организации, работающие в сфере туризма и имеющие опыт реализации подобных проектов. Приём документов открыт до 19 августа.