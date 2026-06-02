Молдова тратит более миллиарда леев в год на импорт семян.

Такие данные содержатся в аналитическом исследовании, проведённом экономистом Юрием Рижа, пишет bani.md

Согласно выводам эксперта, львиная доля расходов приходится на гибриды подсолнечника и кукурузы, которые уверенно доминируют как по физическим объёмам поставок, так и по их денежному выражению. В среднем Молдова импортирует ежегодно от 3500 до 4000 тонн семян кукурузы, а также около 2100 тонн гибридов подсолнечника. Значительно более скромные показатели демонстрируют пшеница (примерно от 880 до 1000 тонн в год), рапс (около 280 тонн) и ячмень (приблизительно 120 тонн).

Проведённый анализ также обращает внимание на высокую степень зависимости республики от импортных поставок по ряду сельскохозяйственных культур. В случае с рапсом семена завозятся из-за рубежа в полном объёме. Что касается подсолнечника, импорт также остаётся преобладающим, несмотря на то, что определённая часть семенного материала производится непосредственно внутри страны. По таким культурам, как пшеница и ячмень, местные фермеры обеспечивают значительную долю своих потребностей в семенах за счёт собственных хозяйств.

В настоящее время рынок импорта семенного материала контролируется несколькими крупными игроками. В период с 1 января по 15 мая 2026 года компания VADALEX-AGRO SRL осуществила импорт на сумму 197,6 миллиона леев. За ней следуют DIAZCHIM SRL с показателем 128,2 миллиона леев, а также BIOPROTECT SRL, импортировавшая продукцию на 110,3 миллиона леев. Следует отметить, что компания BIOPROTECT SRL контролируется бывшим премьер-министром от ЛДПМ Валерием Стрелец и является одним из крупнейших в стране импортёров и дистрибьюторов химических веществ. Таким образом, всего три компании сконцентрировали в своих руках почти 52% от общей стоимости импорта семенного материала, зафиксированного за указанный период времени.

Представленные статистические данные свидетельствуют также о существенном изменении структуры источников поставок. Если пшеница и ячмень ввозятся в Молдову преимущественно из Украины и Румынии, а рапс закупается исключительно в западноевропейских странах — во Франции, Испании и Германии, то наиболее кардинальные перемены произошли на рынке семян подсолнечника.

Турция превратилась в главного поставщика гибридов подсолнечника для молдавских аграриев. Объёмы поставок из этой страны выросли со 172 тонн в 2021 году до 821 тонны в 2025 году. Эта устойчивая тенденция сохраняется и в текущем, 2026 году: по состоянию на 15 мая из Турции уже было импортировано 719 тонн семенного материала подсолнечника. Данный объём не только превышает показатели импорта из Франции, но и заметно снижает роль Румынии как ключевого игрока на этом рынке.

Что касается кукурузы, то её поставки по-прежнему базируются на государствах, входящих в Европейский союз, — в первую очередь на Румынии, Франции и Венгрии. Вместе с тем в последние годы Украина заметно усилила своё присутствие на этом сегменте рынка, постепенно наращивая объёмы экспорта семян кукурузы в Молдову.