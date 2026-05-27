Молдова ускорит инвестиции в системы хранения электроэнергии, чтобы сократить импорт.

По словам председателя парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам, в настоящее время в Молдове установлено около одного гигаватта мощностей, работающих на возобновляемых источниках энергии. Однако основная выработка электроэнергии приходится на дневное время, когда общее потребление в стране ниже, пишет bani.md

«Днём у нас образуется избыток электроэнергии, но вечером и утром, в часы пиковых нагрузок, возникает дефицит, и мы вынуждены импортировать электричество», — пояснил Раду Мариан.

Для устранения этого дисбаланса власти поставили перед собой цель — установить 600 мегаватт систем хранения энергии в течение следующих трёх лет. По словам парламентария, только в текущем году планируется ввести в эксплуатацию около 120 мегаватт. Для сравнения: максимальный уровень потребления электроэнергии в Республике Молдова достигает примерно 900 мегаватт.

В связи с этим парламент намерен рассмотреть законопроект, предусматривающий введение стимулов для инвестиций в развитие систем накопления энергии. Данная инициатива также включает отмену таможенных пошлин на оборудование для таких систем.

Власти подчёркивают, что развитие мощностей по хранению электроэнергии позволит эффективно использовать излишки энергии, произведённой внутри страны, а также сократить необходимость в закупках более дорогой электроэнергии на региональном рынке в периоды пиковых нагрузок.