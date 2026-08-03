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realitatea.md logorealitatea
3 Августа 2026, 11:41
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Жители трех секторов Кишинева останутся без горячей воды до 19 августа

С 5 по 19 августа часть жителей Кишинева временно останется без горячего водоснабжения.

Жители трех секторов Кишинева останутся без горячей воды до 19 августа.
Жители трех секторов Кишинева останутся без горячей воды до 19 августа.

Об этом сообщила компания Termoelectrica, объяснив отключения проведением ремонтных работ на тепловых сетях и гидравлических испытаний, передает realitatea.md

Ограничения затронут жилые дома в секторах Буюканы, Ботаника и Центр. По информации предприятия, работы являются частью подготовки централизованной системы теплоснабжения к отопительному сезону 2026–2027 годов.

Сектор Буюканы 

С 6 по 10 августа горячей воды не будет по адресам: 

  • ул. Ион Пеливан, 11, 13, 15, 17, 17/1, 20, 28, 30, 30/2; 
  • ул. Алба-Юлия, 10, 14, 122; ул. Вишинилор, 20A; ул. Сэлкуца, 14; 
  • ул. Сучава, 110; ул. Ион Крянгэ, 82/1, 82/4; 
  • ул. Александру Маринеску, 11/1, 11/2, 13, 15, 15/2, 15/3, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2; 
  • ул. Париж, 32/2, 34, 47, 49, 51, 51/2, 53/1, 53/2, 53/3; 
  • ул. Ион и Дойна Алдя-Теодорович, 17; 
  • ул. Георге Тофан, 2.

С 7 по 11 августа отключения затронут: 

  • ул. Месаджер, 5, 5/3, 5/4, 7; 
  • ул. Еуджен Кока, 29, 33, 35/1; 
  • ул. Штефан Няга, 51 (секторы 1, 2 и 3).

Сектор Ботаника 

С 6 по 8 августа горячую воду отключат по адресам: 

  • ул. Прага, 82; 
  • бул. Куза Водэ, 10, 12.

Сектор Центр 

В связи с подключением нового потребителя к централизованной системе теплоснабжения с 5 по 19 августа без горячей воды останутся дома по адресам: 

  • ул. Георге Кашу, 2/8, 12; 
  • ул. Николае Тестемицану, 6.

Кроме того, с 3 по 7 августа в секторе Рышкановка специалисты устанавливают задвижки диаметром 800 мм. В связи с этим вода из тепловой сети временно сбрасывается в реку Бык.

В компании подчеркнули, что вода содержит флуоресцеин — специальный технический краситель, используемый для диагностики инженерных сетей. Он не представляет опасности для здоровья людей и окружающей среды. Жителей, которые заметят воду зеленого цвета в районе проведения работ, просят не беспокоиться.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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