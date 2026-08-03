Жители трех секторов Кишинева останутся без горячей воды до 19 августа.

С 5 по 19 августа часть жителей Кишинева временно останется без горячего водоснабжения.

Об этом сообщила компания Termoelectrica, объяснив отключения проведением ремонтных работ на тепловых сетях и гидравлических испытаний, передает realitatea.md

Ограничения затронут жилые дома в секторах Буюканы, Ботаника и Центр. По информации предприятия, работы являются частью подготовки централизованной системы теплоснабжения к отопительному сезону 2026–2027 годов.

Сектор Буюканы

С 6 по 10 августа горячей воды не будет по адресам:

ул. Ион Пеливан, 11, 13, 15, 17, 17/1, 20, 28, 30, 30/2;

ул. Алба-Юлия, 10, 14, 122; ул. Вишинилор, 20A; ул. Сэлкуца, 14;

ул. Сучава, 110; ул. Ион Крянгэ, 82/1, 82/4;

ул. Александру Маринеску, 11/1, 11/2, 13, 15, 15/2, 15/3, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2;

ул. Париж, 32/2, 34, 47, 49, 51, 51/2, 53/1, 53/2, 53/3;

ул. Ион и Дойна Алдя-Теодорович, 17;

ул. Георге Тофан, 2.

С 7 по 11 августа отключения затронут:

ул. Месаджер, 5, 5/3, 5/4, 7;

ул. Еуджен Кока, 29, 33, 35/1;

ул. Штефан Няга, 51 (секторы 1, 2 и 3).

Сектор Ботаника

С 6 по 8 августа горячую воду отключат по адресам:

ул. Прага, 82;

бул. Куза Водэ, 10, 12.

Сектор Центр

В связи с подключением нового потребителя к централизованной системе теплоснабжения с 5 по 19 августа без горячей воды останутся дома по адресам:

ул. Георге Кашу, 2/8, 12;

ул. Николае Тестемицану, 6.

Кроме того, с 3 по 7 августа в секторе Рышкановка специалисты устанавливают задвижки диаметром 800 мм. В связи с этим вода из тепловой сети временно сбрасывается в реку Бык.

В компании подчеркнули, что вода содержит флуоресцеин — специальный технический краситель, используемый для диагностики инженерных сетей. Он не представляет опасности для здоровья людей и окружающей среды. Жителей, которые заметят воду зеленого цвета в районе проведения работ, просят не беспокоиться.