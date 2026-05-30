30 Мая 2026, 17:00
Молдова планирует интегрироваться в европейское производство в сфере обороны

Интеграция Молдовы в европейские цепочки создания стоимости в сфере индустрии безопасности и обороны стала одной из главных тем рабочего визита в Брюссель вице-премьер-министра, министра экономического развития Еуджениу Осмокеску.

В ходе встречи с генеральным директором DG DEFIS (Генеральный директорат по оборонной промышленности и космосу) Тимо Песоненом обсуждались вопросы сотрудничества в области товаров двойного назначения и участия в совместных промышленных проектах с европейскими партнерами, передает logos-pres.md

Согласно пресс-релизу министерства, «европейская сторона высоко оценила прогресс Республики Молдова в гармонизации нормативно-правовой базы, касающейся экспортного контроля, и подчеркнула перспективы постепенной интеграции в европейские промышленные экосистемы». 

Торгово-экономический трек Повестка визита включала ряд встреч на высоком уровне с официальными лицами Европейской комиссии для определения приоритетов Инвестиционной конференции ЕС-Республика Молдова, которая пройдет в Кишиневе 4 июня 2026 года, а также для анализа хода реализации Плана роста для Молдовы и Национальной программы экономических реформ на 2026-2028 годы. 

В ходе диалога с генеральным директором DG ENEST (Генеральный директорат по вопросам добрососедства и переговорам о расширении) Герт-Яном Коопманом и директором Матье Буске были отмечены результаты, достигнутые страной в области цифровизации госуслуг, дебюрократизации бизнес-среды и запуска технических переговоров по всем шести кластерам вступления. 

Также обсудили возможность предварительного завершения переговоров по главам, касающимся информационного общества и предпринимательской политики. 

Вопросы торговых отношений и интеграции в единый европейский рынок обсуждались с заместителем генерального директора DG TRADE (Генеральный директорат по торговле) Леоном Дельво. Вице-премьер Осмокеску запросил тарифные квоты, адаптированные к возможностям национальной металлургической промышленности. 

Дискуссии с директором DG GROW (Генеральный директорат по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательству и МСП) Аути Слотбум были сосредоточены на доступе к Single Market Programme (Программа единого рынка) и подготовке Соглашения ACAA (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров) для облегчения доступа молдавской промышленной продукции на европейский рынок.

